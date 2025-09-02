陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

大罷免大燒錢！台灣政治史上前所未見的大罷免，賴總統喊出「與公民同行」全力踩油門要翻轉國會，兩次社會大動員勞民傷財，社會裂痕加深，更排擠社會資源，連社福弱勢也受衝擊。中選會統計，罷免案動用行政院兩筆第二預備金共約四億元，辦核三公投花費十一億元，總計大罷免加公投燒掉公帑十五億元。學者感嘆，若再加上社會動員成本恐上看卅億元，只剩下撕裂與仇恨。

中選會用預備金 追加預算

根據立法院公報網，中選會三筆經費動支行政院第二預備金，第一筆辦理立委罷免案相關作業三億四五八○萬元，用於人事費、業務費等；第二筆辦理全國性公投十一億四○四二萬元；第三筆為第二波罷免投票共五七○一萬元。

近期行政院提出追加預算案，中選會辦理罷免與公投案又追加十五億元。中選會表示，辦理全國性公投案與立委罷免案經費共十五點四億元，約占第二預備金廿％，後續若立法院同意追加，擬依法辦理「歸墊」，其他留供支應各項新興政策與災害及緊急事件等所需。

學者：罷免浮濫 浪費納稅錢

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，選舉、罷免會有選務支出，只不過罷免卅一名立委的理由書多半不合理、毫無證據，中選會不好好審核，導致濫罷行為，四億元等於浪費納稅人辛苦血汗錢；反而是公投十一億支出，若可逼迫賴清德總統放棄民進黨神主牌、正視能源危機，對國人而言可能會是一筆值得的支出。

文大國發大陸所兼任教授曲兆祥說，政府投入十五億元在選舉和公投，再加上社會動員成本恐上看卅億元，以經濟學角度來看，花這麼大筆錢唯一效果是「讓罷免團體開心了一下」，這場政治運動完全沒給公民帶來正面效果，反而是部分人被政治激情動員，造成社會對立撕裂，全民負擔這筆錢「弊大於利、完全不值得做」。

每逢選舉年，社福團體募款受排擠，今年罷免等同兩次選舉，也讓募款不易。

「社福團體捐款間接被影響」芥菜種會執行長李肇家說，早在去年底就嗅到今年募款會有一億元缺口，因此提早啟動內部費用控管和效率提升，使預估缺口降至目前六、七千萬元。

社福團體盼政府 民生優先

李肇家說，非選舉年，企業和個人的資金行有餘力時，會形成對社福團體的捐款；但選舉年，這些資金某種程度被分配到選舉活動，民眾對社福團體「愛心不減，但捐款會放緩」，明年二○二六大選即將來臨，加上美國關稅衝擊企業成本上升，社福團體只能惶恐面對挑戰。

「選舉到底能帶來什麼？」長期在社福界服務人士說，過往大型選舉每兩年一次，今年卻是兩次大罷免加公投，這些錢用於社福領域，能解決許多民生問題，像是小朋友的餐費，「有時因經費不足，小朋友只能以泡麵和罐頭當主食…」社福資源被排擠令人憂心，盼政府能將人民基本生活需求優先於政治考量。

財報應公開透明 避免亂象

大罷免以「公民團體」名義發起，募款不受法律規範，有些從事政治活動的社團更假「一般人民團體」名義公益勸募。

台灣一起夢想公益協會專案經理陳醒荷表示，所有公民團體應公開透明公布財報和工作項目，讓捐款人清楚善款去向，金流不透明可能造成的亂象，會讓社福募款更艱難，社會對公益團體的信任也可能被侵蝕。