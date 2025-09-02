郝龍斌訪吳伯雄 盧秀燕同曬與吳合照
國民黨主席十月十八日改選。台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，被點名的台北市前市長郝龍斌雖尚未表態，但兩人昨天在臉書不約而同曬出與國民黨前主席吳伯雄的合照，引發政壇聯想。現任黨主席朱立倫昨表示，二○二八是重返執政的關鍵時刻，還有兩周才領表登記，大家持續努力，盼眾望所歸的人能來領導國民黨。
郝龍斌透露，他向吳伯雄說，外界都在找「吳伯雄2.0」，但他見到的是真正的「吳伯雄1.0」，吳也風趣回應：「我們有個共同點，都當過台北市長，但都沒有想選總統！」吳也打趣說，「吳伯雄2.0應該是吳志揚和吳志剛啊」。
郝龍斌說，大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得二○二六地方選舉及二○二八重返執政。
台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，傳出基層盼表態交棒的朱立倫回心轉意，甚至傳朱可能會推代理人。朱立倫昨天受訪時表示，他希望全黨要團結一致，在眾望所歸的人帶領下，最後能重返執政，這是國民黨最重要的目標，也是他一再努力的。
此外，彰化縣議長謝典林日前宣布參選國民黨主席，副主席連勝文昨表示，謝典林的確是參選人中少數有實力替國民黨解決燃眉之急的人，但也好奇謝若當選，同時又是議長、又是籃協理事長，恐怕會是相當大的挑戰。
前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，他表示，若當選，除了支持盧秀燕成為總統候選人，也會發揮國會戰力，強化黨基層組織，同時安排訪問大陸，推動國共「蔡習會」，盼為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。
