陽光行動／「課金公嬤」撐罷團 錢從哪裡來？

「我課金我驕傲，各位課金公嬤勇敢站出來！」、「誠徵台派屋主，以及課金公嬤贊助」、「超給力青鳥公嬤再現身」…大罷免從去年起如火如荼推動，罷團化身公民團體，宣傳「罷免是愛」，志工如螞蟻雄兵外加源源不絕的資源湧進，「課金公嬤」是背後強力支柱，隱身其後支撐罷團，展現罷免能量。民進黨發言人吳崢就在政論節目細數「課金公嬤」對罷團的支援豐沛，速食、爽身粉、涼感濕紙巾等物資，「比當年太陽花學運的資源多太多了！」

藍軍批違法募款 罷團否認

但國民黨指控，罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，檢調和監察院都應該徹查。國民黨發言人楊智伃指出，政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可收受政治獻金，但在罷團知法犯法、違法募款，除了教大家把錢拿給罷免志工之外，還成立公嬤違法課金群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，廠商再將做好的文宣品給罷團，甚至定期指定「課金任務」，有違法之嫌。

罷團否認違法募款，民進黨則要求國民黨拿出證據，否則就是打壓民間團體。對於罷團的資金來源與運用，國民黨已提告並向監察院檢舉，但遭監院回「無法可管」。國民黨立委賴士葆批評，內政部之前曾推動修選罷法，讓罷免方及被罷免方可收政治獻金，結果看到罷免成案都是藍委，乾脆裝死不修法，導致罷免政治獻金等無法可管。

課金公嬤超給力，民進黨發言人吳崢也「親自背書」，他說，速食、爽身粉、涼感濕紙巾等物資，濟南路上的長老教會是後勤基地，比當年太陽花學運的資源多太多了，還有從北到南的百人青鳥宴認桌要付錢，海外青鳥公嬤還集資在紐約時代廣場輪播廣告挺台。

吳崢：民間運動能量提升

吳崢形容，以前選舉要募款，是候選人要去拜託人家，現在是很多公嬤、青鳥年輕人說「我要來捐錢」，「整個資源是爆發式的噴出來」，網友自稱課金阿嬤，阿嬤不是真的年紀大，是小時候回阿嬤家就一直餵東西你吃，課金送很多物資來，想吃什麼都買，公嬤送的涼感濕紙巾還分冰爽型、極凍型、清爽型，一擦整個都降溫了，「像我們當年太陽花根本沒有這些好東西，整個來自民間豐沛的支持，運動能量又提升了！」

「課金公嬤很有錢，但要反過來思考這些人的錢從哪來？」國民黨立委許宇甄表示，像原民會去年就補助一億多元給長老教會，在過去罷免行動中，長老教會就常常補助青鳥餐旅、住宿及交通等，也會將資源分給某些團體，類似情況應該非常多，「這些錢都藏在個別部會中」。她也指出，文化總會補助歌手大支的案例，民進黨政府根本拿這種泛官方色彩基金會當白手套，「將國家的錢洗給這些側翼團體」。

國民黨立委王鴻薇曾揭露，饒舌歌手「大支」四年拿國家兩千萬元補助，由證交所「奉旨給飯」，因為就是文化總會去函證交所要求補助，「大支」還是文總執行委員，球員兼裁判；這次勞動部濫用就業安定基金補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊二八七二萬元的情況也是，民進黨政府根本是一個部會分別認養一些側翼，且一認養就起碼三年，現在公共資源已淪為少數人使用。

對於藍委指控「奉旨給飯」，文化總會沒有回應。文總先前表示，個別立委惡意指鹿為馬、刻意顛倒是非，「大支」是今年二月十八日票選的新任委員，並無參與二○二三年至二○二五年的預算核定，沒有球員兼裁判的情況。

熟稔罷團運作人士透露，金主資助罷團的管道有二，第一是企業主透過反共護台聯盟公益捐款，海外僑胞與罷團對接再依需求提供金援或物資，第二是地方支持者小額捐獻，而罷免依規定只能接受捐款、不得募款，否則應透過政治獻金專戶，第二種模式易使罷團便宜行事，開啟潘朵拉盒子，更可能衍生「木可」風波。相關人士坦言，由於現行法令規定不嚴格，怎麼做都可能有問題，推動罷免時大家也會互相提醒，避免不慎觸法，反讓罷免焦點模糊。