陽光行動／不公平的戰爭…金流黑箱 罷團遊走灰色地帶

在全台大罷免行動中，罷團金流一直疑雲重重。根據現行的「政治獻金法」規定，只有政黨可以收受罷免政治獻金，因此，罷免團體募款完全不受法律規範，成為陽光法案一處死角。內政部今年二月曾提議修法，讓罷免與被罷免人都可以收政治獻金募款，朝野立委也都一致支持，就待政院版出爐。

今年兩場大罷免耗資大量社會資源，其中罷團背後金主、財源從何而來？一直引發議論。根據現行「政治獻金法」第五條規定「收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限」，內政部今年二月也發 布新聞稿解釋，「從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之」。

因此罷免團體依法不能收受政治獻金，但罷團募款一直遊走在法律灰色地帶，引發各界質疑。例如基隆市長謝國樑罷免案，罷樑團體透過募資平台「嘖嘖」募資了七一六萬元，至今剩餘金流不明，另外本次大罷免案，國民黨也指控罷團成立「課金公嬤群組」，要大家認領派報費用，把款項直接給廠商。

罷免團體與被罷免者都不能募款，成為政治獻金陽光死角。內政部曾預告研擬修法，增列罷免案領銜人及被罷免人，將可受政治獻金來募集罷免活動所需的經費，法案已送行政院，但政院版本遲遲未送至立法院。

「大罷免凸顯整個法制都必須通盤檢討」，國民黨立委羅智強表示，罷團是一般民眾不得募款，但顯然行政機關雙標，政府對他們睜一隻眼、閉一隻眼；但是，被罷免的民意代表卻受政治獻金法規定，形成一場不公平的戰爭，甚至罷團可能還收到政府高額補助，被罷免者變成小蝦米對抗大鯨魚，因此未來有必要法制化，不能讓罷免淪為清算在野黨的工具。

民眾黨團總召黃國昌表示，這次由民進黨發動的大惡罷已經把募款問題凸顯出來了，但民進黨政府不斷拖延，用意昭然若揭。

至於是否提案？他表示，無論任何法案，台灣民眾黨都不會是因為民進黨的不作為才提案，反映人民的心聲，解決人民的問題，也才是人民希望看到的。

民進黨立委許智傑表示，他還是支持內政部修法，理念還是跟年初時一樣，罷免不論正方反方都可以合法募款，且財務透明、小額募款更能公平宣揚理念，也可以避免走其他地下管道，也讓政治人物、小老百姓可公平競爭。