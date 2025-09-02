陽光行動／大罷免大傷財…全民埋單 動到政院第二預備金

大罷免失敗告終，行政院提出追加預算包括罷免加公投共十五億元。國民黨立委羅智強批評，民進黨推動大罷免勞民傷財、製造對立還不收手，如今還敢伸手向人民要更多納稅錢，這筆錢砍定了。立委賴士葆說，民進黨鼓動大罷免，事後還追加預算要人民埋單，毫無道理，撇除公投經費，罷免的追加預算一定刪。

中選會主委李進勇表示，罷免案一案預算約一千七百萬至一千八百萬元，因年度預算無法支應，必須向行政院申請第二預備金。

大罷免動用國家第二預備金四億元，翻開去年總預算二備金動支情形，在卅六項已動支科目中，僅四項超越四億元罷免經費，包括辦理「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」經費十億元；提升海上遠距即時監測量能建置「衛星導航搜尋系統」四億六千萬元；國防部油料採購所需經費不敷共十六億元，以及補助農業天然災害救助基金辦理當年度農業災害的緊急救助經費不敷廿二億元。

國民黨立委王鴻薇說，好在藍委挺過大罷免，否則還要補選，會浪費更多社會資源、花費人民更多納稅錢。

「大罷免只造成社會撕裂。」民眾黨立委陳昭姿表示，罷免最大的影響不只是金錢上的花費，而是其造成的社會代價，主要代價是社會的傷痕及撕裂，大罷免後「大家都受傷」，最後什麼也沒有獲得，罷免活動也分散政府處理國內包括醫療、能源等重大問題的精力。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，選舉與罷免都是憲法民主制度，也是人民基本權，任何政黨或是從政者都應該尊重；其次，關於花費一定經費，這是因果相連，如果真要探究原因，人民之所以發動罷免權，實在是因為藍白立委在國會的表現，讓人民不得不這樣做，現在結果出來了，民進黨也都尊重。