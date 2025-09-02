聽新聞
石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部卸任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）交接，政委陳時中擔任監交人。記者曾原信／攝影
衛福部卸任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）交接，政委陳時中擔任監交人。記者曾原信／攝影

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽有加，卸任部長邱泰源則說，「天下沒有不散的宴席，我很放心的把棒子交給石崇良」。

前衛生署長侯勝茂表示，石崇良擔任健保署長時就溝通能力超強，相信將成為非常能溝通的部長。衛福部同仁以後可不能「糊弄」石部長，因為他是眼睛雪亮的鑽石部長，比許多人更清楚事情背後狀況。

邱泰源致詞說，同仁用心準備講稿，他會照稿念，過去接受記者採訪時，常不自覺脫稿，往往被作文章，他以自身為例，叮嚀石崇良「以後要小心一點」。石崇良上台後自嘲，「聽從指示，照稿念就好」，但念了兩三行後，他說「我還是脫稿一下」，引發台下一片笑聲。

石崇良說，在新冠疫情期間記者會上，他坐在第二排，長官給予養分和指導，如今站在第一排，還請大家繼續站在他的後面，現在亟需「售後服務」。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻致詞時巧妙回應，「沒有問題，我會給石部長終身保固」。

石崇良表示，他十分熟悉衛福部，但昨天走進辦公室後感受不同，將處理比過去更廣的業務，從胚胎到善終，跨越醫師管理、社會福利、長期照護、健康促進、醫療環境等多元領域，面臨更多的挑戰，但一定全力以赴，他會努力落實各項政策，優先處理醫療韌性、心理韌性及社會韌性，讓民眾從出生到安老，均能安心與健康。

原本健保署長、疾管署長均別接任衛福部長、衛福部次長，署長人選仍是未知數，石崇良表示，先按文官資深程度安排代理署長，分別由副署長龐一鳴羅一鈞代理，完成行政作業後，就會向外界公布署長人選。

