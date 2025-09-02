國安團隊改組…3副秘未逾37歲 在野質疑「刷經驗」

繼內閣改組後，總統府昨天宣布國安人事改組，台北市議員趙怡翔和總統府發言人李問出任國安會副秘書長，原副秘書長徐斯儉及劉得金轉任諮詢委員；曾任前總統蔡英文秘書的民調專家鄭俊昇出任總統府副秘書長。

這是賴清德總統就任一年多來，歷經大罷免受挫後的首次國安團隊調整，但加上現任國安會副秘書長林飛帆，三位國安會副秘書長均不過卅七歲，其中，林飛帆和趙怡翔為卅七歲，李問卅六歲。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統盼借重兩位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與兩位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安量能。

徐斯儉、劉得金 轉任國安諮委

新任國安會副秘書長趙怡翔曾任民進黨國際事務部主任、美國智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，並曾於總統府、國安會及外交部服務，長期參與外交及國際政治事務；李問曾任民進黨國際事務部主任、連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，並曾任職於國安會及遠景基金會，長年關注安全戰略及國際溝通等事務。趙怡翔昨向台北市議會請辭，他和李問分別透過臉書承諾將全力以赴。

徐斯儉曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，嫻熟外交與兩岸政治等事務。日前傳出徐斯儉將接任駐美代表，但外交部當時澄清無異動安排，如今轉任國安會諮詢委員，若要再轉他職，其實更有彈性，也格外引人聯想。

此外，劉得金曾任國防部總督察長和陸軍副司令等，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。郭雅慧說，徐、劉兩人過去數年襄贊前總統蔡英文及賴總統辦理相關國安事務成果卓著，深獲肯定。

鄭俊昇專精民調 任總統府副秘

郭雅慧也表示，賴總統任命民進黨民調中心前主任、蔡英文辦公室秘書鄭俊昇出任總統府副秘書長，鄭專精民意調查，及嫻熟公共政策、政府政務推動；賴總統盼借重鄭俊昇專業，襄助總統於國政工作推動，更加掌握民意脈動，據此推動各項有感施政。

不過，卅七歲的趙怡翔與卅六歲的李問雙雙接任國安會副秘書長，引發在野質疑。國民黨立委馬文君表示，感覺國安會變成是讓年輕人「刷經驗」的地方，民進黨不應該把國安會當作「新手村」。民眾黨立委張啓楷則認為，李問與趙怡翔兩人均歷練不足，顯見賴政府不重視國家安全。

