陽光行動／立院空轉…最長會期立委忙罷免 延會期間排了高達110場活動

立法院上會期堪稱「大罷免會期」，會期延長至八月卅一日止，創下立法院史上最長會期，且幾乎與九月新會期無縫接軌，諷刺的是，立法院內無案可排，延會期間卻排了高達一一○場院外考察活動，立法院考察費原編列一百萬元經費幾乎快見底，而國會卻唱空城，立委不是跑回選區反罷免，就是去助攻罷免。

根據立法院規定，立法院每年有兩個會期，上半年法定集會期間為每年二月至五月、下半年則是九月至十二月，必要時可延會或加開臨時會，今年大罷免加大延會，不少立委與國會助理私下感嘆「實在好累！完全沒有休息」。

立法院延長會期，各委員會卻無案可排，八個委員會只好排院外考察，統計延會期間六月一日至八月廿日近三個月，共排了一一○場考察活動，數量驚人，國防外交委員會、財政委員會考察最多十九場，司法委員會最少也有六場。

大罷免亂象，立院考察大爆量，立法院秘書長周萬來日前發函提醒，立法院議事業務之國內旅費，年度預算執行率已達百分之六十三點五八，為避免下半年度無預算可支應，請各委員會控管。但委員會照排考察，考察經費已逼近九成。

據了解，藍白推動延會的原因是為了防止綠營利用司法奧步清算在野黨立委，因此撐起國會保護傘。而在朝野高度對抗下，這屆國會去年一整年就多次上演全武行，不只怒拔麥克風，甚至破窗占領議場，立法院今年二月統計修繕經費將近五十八萬元，大罷免發動後國會唱空城，立委顧及形象也不打架了，修繕經費才沒再上升。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，提案史上最長延會的是藍白立委，導致無重要議案可審，只能一直排考察，而立法院當初統刪預算連自己國內差旅費也砍，始作俑者還是藍白立委，藍白立委是自作自受。

教育委員會國民黨籍召委葛如鈞表示，有些問題須實地了解才能掌握全貌，書面資料並不足以反映實際情況，只要地方有具體需求、相關法案或預算需要了解，他就會安排考察，這是立法職責的一部分。