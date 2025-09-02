聽新聞
張惇涵自比藍球控衛 邀部會丟球

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

總統府原副秘書長張惇涵昨天接任行政院秘書長，他致詞時指出，自己被交付解決人民問題、推動有感施政等三項重點任務，已請部會首長盤點五項急需解決的問題、五項即將推動的政策，以及五項施政亮點；他並以打籃球為例，允諾會做好「控球後衛」角色，將球快速精準傳向團隊有利得分的位置。

張惇涵表示，自己將落實賴總統、行政院長卓榮泰交付任務，包括解決人民問題、推動有感施政、加強溝通執行，他也在周末提前與鄭麗君討論關稅情勢，並致電內閣部會首長盤點五項急需解決的問題、即將推動的政策及施政亮點，希望首長們能「all in（全部投入）」，站在第一線論述政策，直接與社會溝通。

張惇涵指出，如同近期中央政府總預算因財劃法修正，造成中央和地方財政困擾，賴總統已強調，期盼朝野能對話；卓榮泰也多次公開表示，希望邀縣市首長共商合作；他認為大家不需要等候，可以直接面對面真誠對話、共尋解方。

