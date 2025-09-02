陽光行動／非典型「選舉年」 社福募款度寒冬

大罷免不僅卅二比○大失敗，連核三重啟公投也未過門檻，背後浪費的公帑除了是人民納稅錢外，更可能間接壓縮到社福團體募款。非營利組織面臨募款不足的困境已是常態，不僅受到美國關稅、股市波動等經濟情勢影響，再加上多變政治環境，許多社福團體募款金額下滑，只能苦哈哈硬撐下去。

「我手裡什麼也沒有，但卻完成了。」這是芥菜種會創辦人孫理蓮的理念，芥菜種會是台灣第一個立案的社會福利組織，致力各項救濟事業、募款致力照顧孤兒寡婦、受刑人或貧困、疾病的民眾等，至今仍默默為弱勢兒少與銀髮族服務，即使環境艱困，資源縮減，芥菜種會還是盡力維持服務項目。

愛心咖啡屋裡，以工代賑的服務員認真烹煮香醇咖啡，銀髮長者們參與挑選咖啡豆的工作，不僅提升專注力，更為長者帶來穩定的收入，而這些健康的咖啡豆，就再供應給芥菜種會的咖啡屋，形成愛的循環。目前已有一百廿名弱勢夥伴透過「以工代賑」獲得穩定收入。

「芥菜種會」 今年缺口近七千萬

「我們不應僅止於一次性援助，而是要讓受助家庭有機會真正恢復、自立。過程雖然充滿挑戰，但我們必須堅持下去，因為每個破碎的家庭、每一個兒少生命都值得被愛與扶持。」芥菜種會執行長李肇家坦言，今年募款缺口達六、七千萬，主要影響的是芥菜種會推動的事工服務，特別是「扶持自力」和「以工代賑」等需長期投入的計畫，而非僅一般的「輔助」性質，即使募款壓力大，芥菜種會還是盡力維持服務項目，「若因資源減少而中斷，這些家庭將快速回到不確定的狀態」。

芥菜種會也關注兒少與脆弱家庭，深知單一、短期援助不足以讓家庭恢復，為達到「永續性」，去年下半年啟動增募一萬名認養人的計畫，每月定額一千元，以支持這種「扶持自力」的服務模式，以應對二○二五年的衝擊。

除了國內災害救助，芥菜種會也進行國際援助。李肇家表示，近期颱風導致雲林、彰化、台南、嘉義等多戶屋頂損壞，芥菜種會都有投入修繕，「這些都是該年預算未編列的突發性福利支出」，但想盡快讓災民有家可回。另外也積極參與國際援助，例如近期運送兩只貨櫃的兒童書桌至緬甸，「即使物資有機會被沒收，但沒關係，因為我們的愛出去了」。

「這麼艱困，我們還要繼續堅持下去嗎？」李肇家坦言，雖然嘴上這樣說，但想必還是會繼續下去，且至今還在努力達成募款目標，這不僅是彌補當前的缺口，更重要的是確保芥菜種會核心的「扶持自力」和兒少照顧等事工能永續進行，盼堅守永續服務模式。

一般社福團體面臨募款挑戰，原本就處於募款市場外的「微型社福」受到更嚴峻考驗。根據台灣公益責信協會和RIGHT PLUS多多益善二○二一的調查報告指出，前百分之六NPO（非營利組織）吸納超過百分之八十一的捐款，其餘百分之九十四的NPO競爭百分之十九的捐款，而微型社福更不在統計之內。

全台灣有超過萬家微型社福，平均正職工作人員為一至二人，「台灣一起夢想公益協會」二○一二年成立，是台灣第一個專注服務「微型社福」的非營利組織，主要提供募款支持、後勤支持、社群連結等。

微型社福 知名度低經費困窘

台灣一起夢想公益協會專案經理陳醒荷坦言，籌措經費方面，由於微型社福不像其他大型社福單位已具有知名度，也沒有專職的人力做行銷、廣告，因此社會大眾對其認識有限，捐款時通常不會優先考慮微型社福，整個非營利組織的募款市場呈現高度集中現象，導致經費困難，甚至有微型社福依靠負責人賣房賣車才得以維持服務。

陳醒荷說，協會走遍全台各地，接觸六千多個微型社福團體，也遇到許多感動故事，一名「楊阿姨」先生病逝前經營便當店，專供獨居長者送餐服務，先生當時在病榻前抓著「楊阿姨」的手說，「長輩的送餐不能斷，如果斷掉的話，長輩真的就是沒有東西吃」，楊阿姨為此縮減自己理髮事業，每天中午帶著志工在廟前廣場煮飯送餐，確保偏鄉長輩溫飽。

談到另一個「芳姐的旭海小學堂」故事，陳醒荷說，芳姐原是公職人員，返鄉後發現村裡的長輩和小孩沒人照顧。她不僅捐出娘家房子，甚至賣掉自己的房子進行建設，為的就是白天服務長輩、下午照顧小朋友。「這些單位沒有足夠資源，卻還是努力在填補社會漏洞。」

捐款不足 還得仰賴中獎發票

「有時候有點像是在『吃老本』」，陳醒荷笑說，若單位募款仍不足，「一起夢想」會利用企業捐款和「祖產」資金，按比例填補缺口，確保服務不中斷。而所謂的祖產，是仰賴電子發票預設捐贈的中獎金額，歷年來累積下來的一筆資金，曾累積到兩、三千萬，而少數企業捐款也會進到祖產資金，這些企業通常直接指定捐款支持，不會另外要求撰寫相關報告。

陳醒荷說，礙於合作單位從一百六十家增到二百四十家，服務對象變多，無法再百分之百填補缺口，目前大約只能填補七到八成左右，「我們沒辦法設定最低的填補下限，因為『我們也沒錢』，必須依靠每月募得的金額來填補，且沒有一個穩定的收入，有點像靠運氣」。