聽新聞
0:00 / 0:00

「丟連結」約時間拜會立委 新經長致歉

聯合報／ 記者林海唐筱恬林銘翰／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員填Google表單撥出數個時段，讓經濟部長龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間，她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。龔明鑫昨表示，要向楊瓊瓔說聲抱歉，國會組同仁有些失禮，拜會當然是以立委的時間為主。

經濟部長龔明鑫昨天上任，楊瓊瓔爆料說，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填「Google表單」撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來拜會立委的時間，讓她很訝異，原來立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，而她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。

楊瓊瓔表示，立法委員依據法律，以議決法律案、審查預算等方式來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要，對委員來說更非重點，過去不管是部會還是各國駐台代表，甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎，但都沒有人採取過這種方式來詢問。

楊瓊瓔表示，她希望龔部長對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表」的官樣方式來運作；面對美國關稅、綠能弊案等，希望相關部會要拿出對策。

民眾黨立委張啓楷表示，新任部會首長拜會立委，歷年來都會先進行聯絡，這是基本的禮貌跟尊重，怎麼會出現如此離譜的事情？況且經濟部長現在是燙手山芋，不僅要面對美國高關稅衝擊，還要處理民進黨錯誤的能源政策，龔明鑫應該對此深切檢討。

張啓楷直言，部會首長如此不尊重立委，難道就是賴清德總統所說的「四項調整」？所謂的調整行政與立法部門互動，如果按照龔明鑫的做法，根本是愈調整愈糟糕、愈調整愈高傲、愈調整愈對立，完全充滿傲慢。

龔明鑫 楊瓊瓔 張啟楷

延伸閱讀

劉揚偉建議「經濟日不落國將赴墨西哥設科學園區」 經長龔明鑫這樣說

電電公會籲多買國產零件 經長：已編50億促汰舊換新

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

龔明鑫甫上任經濟部 走訪產業、辦座談

相關新聞

純屬巧合？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照 掀政壇熱議

台中市長盧秀燕曾經擔任電視記者、主播，今天九一記者節她回顧30多年記者生涯的點滴，並曬出與時任台北市長吳伯雄的合照；無獨...

郝龍斌訪吳伯雄 盧秀燕同曬與吳合照

國民黨主席十月十八日改選。台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，被點名的台北市前市長郝龍斌雖尚未表態，但兩人昨天在臉書不約而同...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

張惇涵自比藍球控衛 邀部會丟球

總統府原副秘書長張惇涵昨天接任行政院秘書長，他致詞時指出，自己被交付解決人民問題、推動有感施政等三項重點任務，已請部會首...

龔明鑫談關稅 任何狀況都有路可走

經濟部長龔明鑫昨天走馬上任，針對美國對台開徵百分之廿的疊加對等關稅，他表示，關稅議題相當複雜，美國提高關稅會改變訂單結構...

「丟連結」約時間拜會立委 新經長致歉

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員填Google表單撥出數個時段，讓經濟部長龔明鑫挑選可以來「拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。