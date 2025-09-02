「丟連結」約時間拜會立委 新經長致歉

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員填Google表單撥出數個時段，讓經濟部長龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間，她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。龔明鑫昨表示，要向楊瓊瓔說聲抱歉，國會組同仁有些失禮，拜會當然是以立委的時間為主。

經濟部長龔明鑫昨天上任，楊瓊瓔爆料說，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填「Google表單」撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來拜會立委的時間，讓她很訝異，原來立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，而她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。

楊瓊瓔表示，立法委員依據法律，以議決法律案、審查預算等方式來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要，對委員來說更非重點，過去不管是部會還是各國駐台代表，甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎，但都沒有人採取過這種方式來詢問。

楊瓊瓔表示，她希望龔部長對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表」的官樣方式來運作；面對美國關稅、綠能弊案等，希望相關部會要拿出對策。

民眾黨立委張啓楷表示，新任部會首長拜會立委，歷年來都會先進行聯絡，這是基本的禮貌跟尊重，怎麼會出現如此離譜的事情？況且經濟部長現在是燙手山芋，不僅要面對美國高關稅衝擊，還要處理民進黨錯誤的能源政策，龔明鑫應該對此深切檢討。

張啓楷直言，部會首長如此不尊重立委，難道就是賴清德總統所說的「四項調整」？所謂的調整行政與立法部門互動，如果按照龔明鑫的做法，根本是愈調整愈糟糕、愈調整愈高傲、愈調整愈對立，完全充滿傲慢。

