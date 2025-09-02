龔明鑫談關稅 任何狀況都有路可走

經濟部長龔明鑫昨天走馬上任，針對美國對台開徵百分之廿的疊加對等關稅，他表示，關稅議題相當複雜，美國提高關稅會改變訂單結構，某些產業在美國市場關稅相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美市場會空出很大機會，「任何狀況都能讓我們有路可走、有策略可因應」。

經濟部昨舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成監交。龔明鑫說，稍早在行政院的交接典禮，收到院長卓榮泰的禮物，寫著「經濟優先 任重道遠」，他笑說，「不知道是禮物還是指示，又高興又覺得壓力很大」。

龔明鑫表示，二○一八年離開經濟部到行政院擔任政委，六年多來應該還認識九成的同仁，賴清德總統當時擔任行政院長提出的「五缺」問題有些已經處理，台灣已經沒有缺水的情形，但面臨氣候變遷，反而是治水需要努力，在最短時間內加強水韌性；土地方面，近年產業分布已趨於平均，南部相對北部較不缺地；能源方面則需要持續努力，穩定供電、減碳是最重要的工作。

他說，穩定供電是經濟部與台電責無旁貸的責任，二○三二年不會有缺電問題，但也要做長期性的準備；至於核能問題，台電也已經針對核電廠開始做自我安全檢查，如果沒問題再看下一步如何處理。

龔明鑫說，上述經濟發展重要基礎要素，經濟部責無旁貸，一定會持續努力、充實，讓產業能持續發展。他也點出未來經濟部將推動幾項工作，第一是基礎建設持續投入，第二是中小微企業多元振興方案及傳統產業支持方案，都是重中之重。

關於對美關稅談判，他表示，經濟部扮演支援談判小組的角色，除了昨天下午和工商團體對話，了解整體狀況，也會在今、明天到中南部了解個別企業狀況，提出因應對策，才能比較精準協助。此外，二三二條款仍在調查中，雖然美國總統川普有些發言，但尚未公布，會密切注意，也會和科技企業溝通、模擬狀況因應。

