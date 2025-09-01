代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

台中市長盧秀燕曾經擔任電視記者、主播，今天九一記者節她回顧30多年記者生涯的點滴，並曬出與時任台北市長吳伯雄的合照；無獨有偶，傳出有意表態參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌，今天也在臉書秀出與吳伯雄的合照。盧、郝同曬與「伯公」的合照是巧合？還是別有深意？政壇各自解讀。

國民黨主席選舉10月18日登場，盧秀燕在大罷免投票結束，隔天就表態不參選。黨內傳出郝龍斌可能選黨主席，盧秀燕的好友、中廣前董事長趙少康在政論節目表態，「若郝龍斌參選，將給予支持」。

盧秀燕、郝龍斌今天在臉書不約而同曬出與國民黨前主席吳伯雄的合照，引發政壇聯想。有人說是巧合，也有人說代理人呼之欲出。

郝龍斌貼文表示，「我跟伯公報告：外界都在找吳伯雄2.0，但我今天見到的是真正的吳伯雄1.0」；他指出，回顧2008年，在黨主席吳伯雄的領導下，國民黨重返執政；當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利。

郝龍斌說，今天大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政！

盧秀燕則說，她擔任記者「這些累積的時事與報導，影響所有人做出選擇，而這些選擇造就台灣偉大的今日」，正是記者最自豪的生活日常。 今天九一記者節，台中市長盧秀燕在臉書貼文，並秀出當年採訪台北市長吳伯雄的合照。圖／取自盧秀燕臉書

