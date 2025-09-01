快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台北市前市長郝龍斌拜訪吳伯雄，他說「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶國民黨重返執政。圖／取自郝龍斌臉書
台北市前市長郝龍斌拜訪吳伯雄，他說「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶國民黨重返執政。圖／取自郝龍斌臉書

台中市長盧秀燕曾經擔任電視記者、主播，今天九一記者節她回顧30多年記者生涯的點滴，並曬出與時任台北市長吳伯雄的合照；無獨有偶，傳出有意表態參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌，今天也在臉書秀出與吳伯雄的合照。盧、郝同曬與「伯公」的合照是巧合？還是別有深意？政壇各自解讀。

國民黨主席選舉10月18日登場，盧秀燕在大罷免投票結束，隔天就表態不參選。黨內傳出郝龍斌可能選黨主席，盧秀燕的好友、中廣前董事長趙少康在政論節目表態，「若郝龍斌參選，將給予支持」。

盧秀燕、郝龍斌今天在臉書不約而同曬出與國民黨前主席吳伯雄的合照，引發政壇聯想。有人說是巧合，也有人說代理人呼之欲出。

郝龍斌貼文表示，「我跟伯公報告：外界都在找吳伯雄2.0，但我今天見到的是真正的吳伯雄1.0」；他指出，回顧2008年，在黨主席吳伯雄的領導下，國民黨重返執政；當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利。

郝龍斌說，今天大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政！

盧秀燕則說，她擔任記者「這些累積的時事與報導，影響所有人做出選擇，而這些選擇造就台灣偉大的今日」，正是記者最自豪的生活日常。

今天九一記者節，台中市長盧秀燕在臉書貼文，並秀出當年採訪台北市長吳伯雄的合照。圖／取自盧秀燕臉書
今天九一記者節，台中市長盧秀燕在臉書貼文，並秀出當年採訪台北市長吳伯雄的合照。圖／取自盧秀燕臉書

吳伯雄 郝龍斌

延伸閱讀

看望吳伯雄 郝龍斌：盼下任黨主席能像伯公無私無我

豐原國民暨兒童運動中心今天開幕 盧秀燕與張泰山同歡

影／台中東勢埤豐橋改建今通車 盧秀燕：新橋安全兼顧景觀

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

相關新聞

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

台中市長盧秀燕曾經擔任電視記者、主播，今天九一記者節她回顧30多年記者生涯的點滴，並曬出與時任台北市長吳伯雄的合照；無獨...

立法院新會期來了！賴清德將分批邀黨內各派系立委餐敘

立法院新會期開始，據了解，身兼民進黨主席的賴總統，將在開議前分4批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘定在9月3日，已有立...

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

彰化縣議長謝典林日前宣布參選國民黨主席。副主席連勝文表示，謝典林的確是參選人中少數有實力替國民黨解決燃眉之急的人；但也好...

接近政黨輪替契機...國民黨必須老中青並進 李乾龍駁世代衝突

國民黨前秘書長李乾龍今回應台北市副市長李四川「藍營最大困境是老人不退、年輕人不敢挑戰」一說，李乾龍強調，「我們沒有老人不...

趙怡翔辭議員！外型酷似「學姊」執行長盼接棒 劉品妡：叫我新學妹

北市議員趙怡翔將請辭議員轉任國安會副秘書長，趙今天在地方舉辦感恩會，感謝民眾的支持，並希望能繼續支持其辦公室執行長劉品妡...

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

衛福部長今舉辦部長交接典禮，由卸任部長邱泰源與新任部長石崇良舉行交接，並由行政院政委陳時中擔任監交人。石崇良致詞一一細數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。