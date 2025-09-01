聖露西亞副總理率團訪台 將晉見賴總統拜會文化部

聖露西亞副總理希萊爾今天率團訪台，外交部表示，這是希萊爾第二度來台，期間將晉見總統賴清德，並接受外交部設宴款待以及拜會文化部。

外交部晚間發布新聞稿指出，聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部長希萊爾（Ernest Hilaire，另譯：希瑞爾）應政府邀請，於1日至5日率團來台訪問，團員包括商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部部長希波莉（EmmaHippolyte）及平等、社會公義暨賦權部部長亨利（Joachim Andre Henry），外交部政務次長陳明祺於1日下午代表政府前往機場接機，表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是希萊爾第二度來台，訪台期間將晉見總統賴清德，並由外交部長林佳龍設宴款待。此外，希萊爾十分關注文創藝術及經貿觀光等議題，此行也將拜會文化部，赴高雄旅運中心參訪郵輪產業及「文化光點計畫」花燈工作坊等文創觀光建設，與相關單位深入交流。

外交部表示，台露兩國自2007年全面恢復外交關係以來，邦誼篤睦友好，露國政府堅定支持台灣國際參與，雙方在觀光、經貿、醫療衛生等領域密切合作，成果豐碩。台灣將持續深化與露國在各領域的互動，增進兩國人民的共同福祉。

商品推薦