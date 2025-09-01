快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

立院新會期報到 立委：我們監督不打烊！

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

立委吳宗憲1日表示，史上最長會期才在上周五劃下句點，今天馬上迎來新會期報到。雖然大家沒有休息的時間，但在一年多內政空轉之後，國家百廢待舉，過去這個會期直到期末，都沒有一刻可以讓自己懈怠，還有許多法案與議案需要處理。會期結束的同時，新的挑戰也立刻接續而來。

吳宗憲指出，這一會期是預算會期。行政院8月底剛通過的115年中央政府總預算案，歲出成長了4%，來到史上最高的3.04兆，不只比今年多1,100億，更呈現1,727億的赤字。這麼龐大的經費要怎麼花，攸關國家未來，他絕不輕忽。

吳宗憲認為，新會期、新挑戰，沒有喘息的空檔，要立刻打起精神迎戰。每一分預算都來自人民的血汗，他一定務實、嚴格監督，把國家資源花在刀口上。

吳宗憲

延伸閱讀

遠洋船員返台健檢驚見多顆結石 軟式輸尿管鏡助一次清除

影／吳宗憲與黃國昌談孟德斯鳩 引發王義川不滿

影／王義川指委員會發言獨厚黃國昌 吳宗憲回嗆：你當下任召委

小英男孩嗆「知道我背後是誰嗎？」 吳宗憲轟：權貴把綠能變煉金術

相關新聞

立法院新會期來了！賴清德將分批邀黨內各派系立委餐敘

立法院新會期開始，據了解，身兼民進黨主席的賴總統，將在開議前分4批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘定在9月3日，已有立...

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

彰化縣議長謝典林日前宣布參選國民黨主席。副主席連勝文表示，謝典林的確是參選人中少數有實力替國民黨解決燃眉之急的人；但也好...

接近政黨輪替契機...國民黨必須老中青並進 李乾龍駁世代衝突

國民黨前秘書長李乾龍今回應台北市副市長李四川「藍營最大困境是老人不退、年輕人不敢挑戰」一說，李乾龍強調，「我們沒有老人不...

趙怡翔辭議員！外型酷似「學姊」執行長盼接棒 劉品妡：叫我新學妹

北市議員趙怡翔將請辭議員轉任國安會副秘書長，趙今天在地方舉辦感恩會，感謝民眾的支持，並希望能繼續支持其辦公室執行長劉品妡...

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

衛福部長今舉辦部長交接典禮，由卸任部長邱泰源與新任部長石崇良舉行交接，並由行政院政委陳時中擔任監交人。石崇良致詞一一細數...

颱風重創中南部...趙少康：核廢料難處理？光電板回收更難

颱風重創台灣中南部，大量廢棄光電板被棄置未妥善處理，引發爭議。中廣前董事長趙少康表示，為了達成廢核目的，民進黨極力吹捧各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。