立院新會期報到 立委：我們監督不打烊！
立委吳宗憲1日表示，史上最長會期才在上周五劃下句點，今天馬上迎來新會期報到。雖然大家沒有休息的時間，但在一年多內政空轉之後，國家百廢待舉，過去這個會期直到期末，都沒有一刻可以讓自己懈怠，還有許多法案與議案需要處理。會期結束的同時，新的挑戰也立刻接續而來。
吳宗憲指出，這一會期是預算會期。行政院8月底剛通過的115年中央政府總預算案，歲出成長了4%，來到史上最高的3.04兆，不只比今年多1,100億，更呈現1,727億的赤字。這麼龐大的經費要怎麼花，攸關國家未來，他絕不輕忽。
吳宗憲認為，新會期、新挑戰，沒有喘息的空檔，要立刻打起精神迎戰。每一分預算都來自人民的血汗，他一定務實、嚴格監督，把國家資源花在刀口上。
