颱風重創中南部...趙少康：核廢料難處理？光電板回收更難

颱風重創台灣中南部，大量廢棄光電板被棄置未妥善處理，引發爭議。中廣前董事長趙少康表示，為了達成廢核目的，民進黨極力吹捧各種綠電的潔淨、環保，卻刻意忽略綠電發電成本高昂、供電不穩定，以及國際間對回收綠電廢棄物缺乏經驗與方法等問題。

趙少康今指出，日本利用太陽能發電才13年，已經面臨光電板回收難題，每年將有高達50萬噸廢棄光電板產生，但是沒人願意負擔回收費用、掩埋場不足，可能因此導致隨意棄置而汙染環境。日本「大哥哥」狠狠打臉民進黨的「綠能無敵」大內宣；美國總統川普更說光電板是大騙局。

趙少康說，台灣的太陽能發電雖然起步比日本晚，但是一個丹納絲颱風就把海上光電板吹壞了，風災過後一個月，現場光電垃圾不只沒清完，堆置場還流出紅色液體，甚至被直擊，業者把光電板當一般垃圾就地粉碎，讓民進黨宣稱台灣有完善的光電板回收制度成為大笑話。

趙少康說，風災前，高雄大樹才被發現有數十公頃的山頭被剷平，鋪上了光電板，颱風一來，水土保持頂不住，出現土石流。眼見小小多山美麗的台灣被民進黨的綠能政策摧殘，最近立委翁曉玲等人提案，禁止國家公園舖設大型光電和風機設備，又被民進黨議員跟側翼發動假消息攻擊，誤導修法會導致國家公園內的山屋、氣象站無電可用。

趙少康批評，在野黨的提案明明是針對大規模的太陽能板以及風力發電設施，阻止有心人破壞自然景觀與生態平衡，氣象站跟山屋這類小功率又是自用的太陽能發電，根本不在禁止範圍，民進黨不造謠就不會執政，把人民當笨蛋騙，到現在還學不到教訓。

趙少康重申，沒人反對綠電，可以充分利用綠能發電當然是好事，但日本現在的光電板回收難題提醒大家，光電板是有壽命的，不可能永久使用。反核人士質疑核廢料無法處理，那光電廢料要怎麼處理？核廢料可以再提煉，體積也小，可以放在核電廠裡面，風機、光電板的體積都大很多，更難解決。不肯理性面對能源問題，民進黨不是真愛台灣，根本是害台灣。

