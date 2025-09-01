連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

彰化縣議長謝典林日前宣布參選國民黨主席。副主席連勝文表示，謝典林的確是參選人中少數有實力替國民黨解決燃眉之急的人；但也好奇他若當選黨主席，同時又是彰化縣議長、又是籃協理事長，恐怕會是相當大的挑戰。

中華男籃日前創下亞洲盃排名第五的佳績，也是中華隊自2013年以來最佳的排名。連勝文今天表示，在幕後參與運籌帷幄的中華籃協，可說是勞苦功高，特別是理事長謝典林盡心盡力，值得讚賞。

連勝文說，他和謝典林的家族雖認識多年，但兩人結緣卻是因籃球，也因此目睹他這麼多年來在台灣籃球運動發展上的努力與貢獻。就他的觀察，謝典林在公眾事務當中最重視的三點，就是彰化鄉親、國民黨及籃球，因此當聽說謝典林有意願參選國民黨黨主席選舉時，他其實相當高興，因為他的確是參選人當中，少數幾位自己有實力替國民黨解決燃眉之急的人。

連勝文提到，這麼多年來，包括謝典林及國民黨，都是堅持「體育歸體育、政治歸政治」這項原則，唯有堅持這項原則，才能讓這麼多來自不同區域、有不同政治立場的民眾，都能來支持各種體育項目；否則不管是球隊或是球迷，如果因為政治涉入造成自己人彼此敵視，恐怕不用等到與對手開賽，自己已經打成一團了。

連勝文說，國民黨不像民進黨，大肆介入各項運動項目當中，再把相關體育事務轉化為自己的政治資源。在大惡罷當中就很難過看到，有體育界人士受到民進黨假訊息利用的憾事。因此，他很好奇謝典林若當選國民黨主席，同時又是議長、理事長，體育與政治的分際如何拿捏，時間與資源又如何分配，恐怕會是相當大的挑戰。

連勝文透露，在他與謝典林通話的過程當中，了解到他的確是面臨極度困難的抉擇；特別是中華男籃從今年底到明年初將參加2027年世界盃資格賽，與大陸、日本、南韓分在同一組，也將會有主客場賽事，且大陸隊明年3月亦將來台灣主場比賽；屆時若謝典林是黨主席，又是主場主辦方的中華籃協理事長，以民進黨逢中必反、見縫插針的惡劣歷史，的確會令人擔心，是否會因此讓單純的體育賽事變成非常複雜的政治事件。

連勝文說，當謝典林問他的意見時，他建議謝是否先專注在現在的責任與義務上？作為一個國民黨黨員，當然樂見有充足資源的謝典林能出來幫助國民黨度過難關，但做為一個多年籃球運動愛好者及老球迷，他更希望能在台北主場，看到中華男籃再接再厲，勇奪世界盃籃球賽參賽資格。

連勝文說，他不知道謝典林在經過長考後，最後的選擇是什麼，但相信他一定會做出對國家、社會以及黨最好的決定；他只希望謝若決定要堅守中華籃協理事長職位到最後一刻，未來在國民黨困難的時候，他還是夠挺身而出，貢獻自己龐大的資源，協助國民黨克服各種挑戰。

