趙怡翔辭議員！外型酷似「學姊」執行長盼接棒 劉品妡：叫我新學妹
北市議員趙怡翔將請辭議員轉任國安會副秘書長，趙今天在地方舉辦感恩會，感謝民眾的支持，並希望能繼續支持其辦公室執行長劉品妡，而外型亮麗劉酷似有「學姊」之稱的民眾黨議員黃瀞瑩，劉也大方表示，學姊已經有人當，他剛好也是趙的學妹，歡迎大家叫她「大安文山新學妹」。
北市議員趙怡翔表示，今天早上已向議會提出辭呈，並到市府與台北市長蔣萬安拜會，並對市長及市府團隊表達感謝，在大安文山區推動多項人本交通建設，也希望市府可以繼續努力，讓大安文山整體環境更加友善，在市議會這段時間也和很多議員不分藍綠，跨黨派推動很多市政政策，接下來也會將這個精神，守護國家安全。
面對辭議員留下空缺，趙怡翔表示將支持他辦公執行長劉品妡接任，也希望大家能夠給予更多幫助。劉也表示，加入趙的團隊這段時間近距離參與公共服務第一線，讓她明白公共服務不僅是善意，更需要實際參與來解決大眾問題，推出四大面向包含「文化台北、人本城市、共生世代、教育發展」希望能繼承趙的位置，繼續為市民服務。
而劉品妡擁有英國倫敦大學文化與藝術管理碩士學歷，外型也相當亮麗，更被說神似民眾黨北市議員「學姊」黃瀞瑩。劉今被媒體問到看法時也說，議會已經有學姊了，既然大家都說她神似，剛好她也是倫敦大學畢業，是趙怡翔學妹，也歡迎大家叫她「大安文山新學妹」。
