聽新聞
0:00 / 0:00
影／趙怡翔辭議員任國安會副秘書長 選區由劉品妡接班
總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔將接任國安會副秘書長。趙怡翔下午特別舉行「感恩茶會」，也宣布將接任國安會副秘書長一職，今天已經辭去台北市議員職務，也前往台北市政府拜會市長蔣萬安，感謝市府同仁協助里民服務。也宣告文山區辦公室執行長劉品妡將接替選民服務，爭取大安文山區市民的支持。
趙怡翔表示，做為台北市議員黨團幹部的工作，即將投入國家安全正式國家安全新的任務。謝謝賴總統的肯定，有機會利用過去的國際經驗，用於協助國安團隊的工作。共同為台灣的安全安全與外交打拼努力。
趙怡翔接著感謝，感謝在議會期間的議員同仁，不分黨派、顏色共同推動市政建設。爭取更多的市府資源。趙怡翔進一步指出，如果市政可以以不分政黨和顏色，對於守護國家安全應該更要有共識。
趙怡翔表示，可是即便離開了議會，服務不終斷。文山區服務處及選區主任，都會繼續留在崗位上，自己的辦公室主執行長劉品妡將投入選區服務，將全力爭取大安文山區市民的支持。
趙怡翔最後表示，在台北市議會工作這是一生的榮幸，感謝市民朋友給我這個機會，接下來我們更加努力與執政團隊共同守護我們國家安全，拓展台灣與國際夥伴的合作關係，是未來最重要的責任，非常感謝大家。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言