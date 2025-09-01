沈伯洋稱家門口遭裝針孔報案成「死局」 北市警局回應了
民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，報警卻成「死局」，國民黨立委王鴻薇今發函警政署要求說明。台北市警察局今回應，調閱監視器等追查，尚查無不法，已增派警力加強維護安全。
北市警局表示，沈伯洋去年10月向大安警分局反應，提供住家外一輛機車車號，指疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，經調閱該車的監視器影像、車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時已立即告知沈，並增派警力加強住處巡邏及周遭安全維護。
市警局指出，沈伯洋今年4月報案稱接獲網路恐嚇郵件，經調閱網路IP暨用戶註冊資料等，尚查無相關犯嫌資料；市警局針對各級民意代表安維工作均相當重視，如有接獲報案，定保持依法行政、行政中立立場，據以協助及偵辦。
王鴻薇今在臉書貼文表示，沈伯洋昨在三立新聞台「話時代人物」節目表示，抓到家門口被裝針孔攝影機，裝於摩托車螺絲口，電池放在機車座墊下面，拉出一條攝影機假裝是螺絲從這樣來偷拍，沈報警並抄下車牌，卻變成無結果的死局。
貼文指出，今年5月5日沈伯洋公開一張截圖，內容是他收到的一封死亡威脅電子郵件，要求他即刻辭去立委並退出政壇，否則妻女都將受到報應，相關單位追究仍是無疾而終；她相當震驚，國會議員遭偷拍，都已抄下車牌，警政署相關單位居然沒辦法處理，不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，相關單位請儘速向國人說明清楚。
