立法院新會期來了！賴清德將分批邀黨內各派系立委餐敘

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北即時報導
身兼民進黨主席的總統賴清德。黃義書／攝影
立法院新會期開始，據了解，身兼民進黨主席的賴總統，將在開議前分4批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘定在9月3日，已有立委接到邀請通知，預料將與黨團成員交流立法院情勢，也盼明年度中央政府總預算審查順利；外界關注屆時是否談及民進黨團幹部改組一事，但府院對外強調黨團自主，不會介入黨團運作。

相關新聞

立法院新會期來了！賴清德將分批邀黨內各派系立委餐敘

立法院新會期開始，據了解，身兼民進黨主席的賴總統，將在開議前分4批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘定在9月3日，已有立...

接近政黨輪替契機...國民黨必須老中青並進 李乾龍駁世代衝突

國民黨前秘書長李乾龍今回應台北市副市長李四川「藍營最大困境是老人不退、年輕人不敢挑戰」一說，李乾龍強調，「我們沒有老人不...

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

衛福部長今舉辦部長交接典禮，由卸任部長邱泰源與新任部長石崇良舉行交接，並由行政院政委陳時中擔任監交人。石崇良致詞一一細數...

沈伯洋稱家門口遭裝針孔報案成「死局」 北市警局回應了

民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，報警卻成「死局」，國民黨立委王鴻薇今發函警政署要求說明。台北市警察局今回應，...

李乾龍強調抗戰勝利是兩岸共同記憶 無涉統戰

國民黨前秘書長李乾龍今表示，抗戰勝利80周年是兩岸中國人共同的歷史記憶，他強調，這段歷史是全體中國人共同的恥辱與榮耀，紀...

龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

經濟部長龔明鑫今天上任，國民黨立委楊瓊瓔爆料，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填Google表單撥出數個時段，讓...

