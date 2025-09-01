聽新聞
0:00 / 0:00
立法院新會期來了！賴清德將分批邀黨內各派系立委餐敘
立法院新會期開始，據了解，身兼民進黨主席的賴總統，將在開議前分4批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘定在9月3日，已有立委接到邀請通知，預料將與黨團成員交流立法院情勢，也盼明年度中央政府總預算審查順利；外界關注屆時是否談及民進黨團幹部改組一事，但府院對外強調黨團自主，不會介入黨團運作。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言