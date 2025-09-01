林佳龍接見6國9媒體代表 籲越南印尼開放對台免簽
來自6個印太國家的9位媒體代表團日前訪台，外交部長林佳龍接見訪問團時表示，台灣推動總合外交結合國際合作與產業轉型，致力捍衛自由，並呼籲越南、印尼等國對台灣開放免簽。
外交部今天下午發布新聞稿指出，由帛琉、澳大利亞、印度、印尼、越南及馬來西亞等6國9位媒體代表組成的「2025年印太暨新南向目標國記者團」，於8月17日至23日訪台期間，拜會外交部長林佳龍、政務次長吳志中及相關部會，並與智庫代表座談，深入瞭解台灣政經現況、科技發展、民主防衛及國際參與等議題。
林佳龍於媒體茶敘時表示，台灣以民主價值為根本，推動「總合外交」，結合國際合作與產業轉型，致力於永續治理並堅定捍衛自由，展現積極開放的國際態度，呼籲越南、印尼等國對台灣開放免簽，深化雙邊交流。
外交部說，「澳洲人報」在報導中呼應台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的立場，指出台灣符合「奧克蘭三原則」所要求的「高標準貿易義務」與「良好貿易承諾紀錄」。
在國際參與方面，林佳龍表示，台灣身為太平洋國家的一員，持續協助區域各國應對挑戰，包括推動韌性經濟及因應氣候變遷。對於中國施壓致使今年「太平洋島國論壇」（PIF）主辦國索羅門群島排除所有對話與發展夥伴，導致台灣無法參與。
對此，帛琉「島嶼時報」的報導指出，此舉為區域損失，台灣盼於明年帛琉PIF年會展現「總合外交」及「榮邦計畫」成果。
在半導體供應鏈安全與地緣政治議題上，林佳龍說，台灣願與友好國家展開合作，包括人才培訓與技術移轉。印度「政治家報」對此報導，林佳龍強調應加速推動台印自由貿易協定，深化半導體等領域合作；「每日新聞網」也呼應此一立場。印尼「證券交易頻道新聞網」則聚焦台灣「半導體外交」成果。
「澳洲人報」指出，台灣生產全球60%以上晶片及95%先進晶片，並引述吳志中比喻，若中國奪取台灣，將如同納粹德國併吞捷克後獲取龐大軍工能力，進而威脅區域安全。
針對中國謬釋聯合國大會第2758號決議，林佳龍嚴正駁斥表示，中國自1949年以來「中國從未統治過台灣一天」。「澳洲人報」完整刊出林佳龍駁斥內容，並報導澳洲參議院跨黨派動議譴責北京錯誤援引聯大第2758號決議；印度「政治家報」、帛琉「島嶼時報」也刊出台灣立場，強調該決議從未涉及台灣。
吳志中指出，台灣致力與理念相近國家建立互惠夥伴關係，在觀光、教育、經貿等領域推動合作。中國近年以假訊息干擾各國選舉，危害民主制度。「澳洲人報」報導，台灣每天遭受網路攻擊，並持續面臨中國以AI產製假訊息與深偽影像的滲透挑戰。
