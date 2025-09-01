國民黨團幹部新會期就職 新任書記長羅智強、副手林沛祥

立法院第11屆第四會期1日報到，也是國民黨立法院黨團新任書記長、首席副書記長就職典禮。典禮由國民黨團總召傅崐萁主持，除了黨籍立委參與觀禮外，同時也邀請民進黨團總召柯建銘、副幹事長王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿觀禮。

傅崐萁表示，8月29日立法院完成史上最長的第三會期，所有國會議員均克盡職守，完成許多重大法案。

他列舉，包括面對美國關稅挑戰，通過了5,700億元對產業振興特別預算，增加擴大內需；一周內通過對丹娜斯風災特別預算600億元，協助25,000戶南部居民重整家園，盡速回復原有生活。此外，行政院違法對各縣市苛扣的一般性補助款，在726大罷免結束提出追加預算，最後在8月29日順利三讀通過。

傅崐萁指出，第三會期是朝野對立最激烈的會期，也是民主國家執政黨對在野黨發動無差別大罷免的會期，國民黨籍委員面對空前挑戰，全體黨籍立委奮勇向前、浴火重生，挺過726第一波大罷免，也挺過823最後一波大罷免，尤其身為黨團幹部更為辛苦。

傅崐萁代表國民黨全體黨籍立委，感謝卸任的書記長王鴻薇的付出，也感謝即將接任書記長的羅智強委員，以及林沛祥委員接任黨團首席副書記長。

傅崐萁指出，希望國家領導人能夠像今天國民黨團幹部交接典禮般，朝野一團和氣，賴清德總統應該要好好地跟在野黨領導人坐下來談，卓榮泰院長更應該痛改前非，好好跟立法院坐下來溝通，面對嚴峻的國際經濟情勢挑戰，共同守護國家經濟、民生。

傅崐萁表示，朝野必然要和解，總統必然要傾聽民意，不能再專擅獨行，讓司法能夠獨立，這是社會信賴的最後一道防線。也希望國家領導人能拿出高度，不要讓中華民國成為在全世界經濟挑戰當中，反應最慢的國家，好好治理國家，才是全民之福。

卸任書記長王鴻薇表示，第三會期是大罷免會期，也是史上最長會期，希望這是空前，也是絕後，台灣民主路程上，再也不會出現無差別大罷免。王鴻薇感謝全體黨籍立委的支持與協助，交出許多攸關民生經濟法案的成績單，也全部通過大罷免的考驗。

王鴻薇期許在新會期的開始，因為柯建銘總召親自參與國民黨團幹部交接典禮，主動、善意遞出橄欖枝，會有好的開始。王鴻薇同時也感謝民眾黨團黃國昌總召，及民眾黨立委合作無間，縱使有些法案各有立場、不盡相同，但最後都以監督制衡為最終目標，由衷感謝在野立委的團結，讓她能夠安全下莊。

新任書記長羅智強表示，看到王鴻薇委員擔任書記長時，一方面要面對大惡罷挑戰，一方面還要協調在野黨力量，排除萬難推出許多重大民生經濟法案，尤其在四月份內部民調顯示，大罷免國民黨在台北市會掉四席立委，所承受的壓力是空前的，但仍勇敢地站在第一線承受所有的壓力和砲火。

羅智強也感謝所有黨籍立委支持，面對堅苦卓絕的一戰，大家齊心齊力，通過嚴峻考驗。大罷免是把國民黨立委吊在半空中刨烙，用各種謠言抹黑、排山倒海的國家資源清算，但國民黨籍立委一路走過荊棘，值得給自己一個喝采。

羅智強說，感謝國民黨朱立倫主席所領導的團隊，為遭罷免的黨籍立委衝鋒陷陣。羅智強感謝柯建銘總召，他與賴清德總統發動的大罷免，促使國民黨凝聚向心、無比團結。也感謝黃國昌總召率領的民眾黨團，面對大罷免的血戰，如果沒有民眾黨無私無我、全力相挺，大罷免最後的結果，可能不是現在的結果。

羅智強指出，在野合作是民主制衡最堅強堡壘，未來還有許多福國利民法案要推動，他承諾在書記長任期當中，在傅崐萁總召的領導下，與執政黨放下紛爭糾葛，與民眾黨通力合作，新的會期一定會交出亮眼成績單，答謝台灣人民對國民黨的支持。

新任首席副書記長林沛祥表示，面對大罷免，黨籍立委共同打氣「沒有一個會落下來」，最後都做到了。林沛祥感謝國民黨執政縣市首長和民眾黨的相挺，未來擔任首席副書記長，會全力協助總召和書記長，也負起與黨籍立委充分溝通的橋樑。國會不是單一政黨的國會，是人民的國會，國民黨團會全力以赴。

林沛祥感謝黨團內所有同仁的支持，自己未來將全力做好黨團與黨中央的橋樑，未來設定好的優先法案、監督的預算，好好執行討論，通過更多福國利民的法案。 立法院新會期，國民黨團舉行新任書記長、首席副書記長就職典禮，邀請民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌觀禮。國民黨團／提供

