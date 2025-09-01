衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

衛福部長今舉辦部長交接典禮，由卸任部長邱泰源與新任部長石崇良舉行交接，並由行政院政委陳時中擔任監交人。石崇良致詞一一細數帶領他進公部門的貴人，並指在新冠疫情期間的記者會上，他是坐在第二排，如今他站在第一排，還請大家能站在他的後面，因為現在是需要「售後服務」的。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻致詞時說，「沒有問題，我會給石部長終身保固」。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻說，1990年在成大醫學系時，當時實習醫師宣示典禮上，當時來自外校的實習醫師，其中有賴清德總統及石崇良部長，卸任部長邱泰源是華麗轉身，然後海闊天空，因為總統賴清德對邱泰源說，「你是離開了內閣，但沒有離開這個團隊」。

陳志鴻指出，邱泰源上任前後，對健康台灣藍圖著力很深，包括對抗癌症、慢性病防治、心理健康、健康台灣深耕計畫等，剛剛石崇良說希望繼續售後服務，他回說，「沒有問題，我會給石部長終身保固」，並給予石崇良8個字「清廉、勤政、專業、務實」。

衛福部前部長薛瑞元說，擔任部長三件事非常重要，首先要了解問題、發掘問題、找出解決方法，並加以執行；其次，衛福部是非常大的機構，又有各家醫院，完成自己的理念及符合國家政策方向；最後要有一點運氣，不要邦克列酸、蘇丹紅、兒虐等事件，且最好不要半夜遇到。他開玩笑說，他昨晚夜觀天象，石崇良的底氣很厚，「說不定任期會超過前部長陳時中」。

衛生署前署長侯勝茂說，感謝邱泰源部長在部長任內爭取最多公務預算，且到最後一天還是競競業業，並邀邱泰源一起打網球，而石崇良對於很多事求眼睛是雪亮的，可說是「鑽石部長」，並善於溝通，建議要解決事情不是在媒體解決，而是要在部長辦公室。

高雄醫學大學教授侯明鋒說，稱許邱泰源做事認真、誠意，為基層醫療、公衛政策做很多事情，並感謝石崇良邀請他來致詞，主要是他是石崇良的在高醫大的老師，並稱讚石崇良EQ高、很聰明、有在做事，但希望他要照顧自己的健康，才能照顧好全民的健康。

衛生署前署長蔣丙煌則說，他卸任署長時，女兒送他一件T恤上面寫著「Not My Problem Anymore」，恭喜邱泰源放下重擔，也恭喜石崇良有職務的高度、做事的氣度、做人的風度，相信一定可以扮演好自己的角色。

