接近政黨輪替契機...國民黨必須老中青並進 李乾龍駁世代衝突
國民黨前秘書長李乾龍今回應台北市副市長李四川「藍營最大困境是老人不退、年輕人不敢挑戰」一說，李乾龍強調，「我們沒有老人不退的問題」，國民黨需要「老幹新枝」，老中青世代應該共同承擔責任，而不是簡化為世代衝突。
李乾龍指出，國民黨已在野多年，如今雖然接近政黨輪替契機，但「這一步更是艱困的」，必須有一位眾望所歸、真正無私願意為黨打拚的人出來領導。他強調，這不是好時機來了就能輕鬆跨過，反而更需要能帶領台灣2300萬人民經濟、民生往前走的人才。
他直言，台灣近年來面臨嚴峻挑戰，不僅「被美國牽制」，更有「貪腐與掏空」的問題，若再無法改善，人民難以過上好日子。他強調，國民黨的領導人必須具備能力與格局，而非陷入私心算計，否則無法帶領台灣走出困境。
至於黨內世代問題，李乾龍表示，「老人有老人的智慧，年輕人也很重要」，但一個政黨不能只依賴某一世代，「老中青都需要，黨才能有向心力」，強調國民黨並非缺乏年輕人，而是應該讓不同世代協力，共同面對挑戰。
