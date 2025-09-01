聽新聞
0:00 / 0:00
李乾龍強調抗戰勝利是兩岸共同記憶 無涉統戰
國民黨前秘書長李乾龍今表示，抗戰勝利80周年是兩岸中國人共同的歷史記憶，他強調，這段歷史是全體中國人共同的恥辱與榮耀，紀念活動「無關統戰」，而是為了提醒後代不能遺忘。至於是否赴大陸參加「九三閱兵」，他透露因身體狀況不佳，醫師建議不宜遠行，因此不會出席。
李乾龍指出，當年國共並肩抗戰，才將日本侵略者趕出中國，結束台灣50年的殖民統治，回歸中華民國。抗戰八年間，中國人付出巨大代價，其中南京大屠殺更造成30萬人慘遭殺戮，這些傷痛不容抹滅。他說，儘管兩岸如今各有爭論，但歷史證明，中國人齊心協力才有最終勝利，這段記憶必須永遠傳承。
他並提到個人家族的故事，哥哥正是在1945年抗戰勝利、台灣光復那年出生，父親特地取名「武靜」，寓意「武力平靜」，象徵台灣重返中國人懷抱。李乾龍說，這是家族與時代交織的見證，更凸顯戰爭勝利對台灣人的重大意義。
至於媒體關注是否將赴大陸參加「九三閱兵」，李乾龍回應，因近期健康檢查後醫師建議不宜遠行，目前須專心調養身體，因此不會參與相關活動。
