龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

經濟部長龔明鑫今天上任，國民黨立委楊瓊瓔爆料，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來「拜會」立委時間。她很訝異，原來立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。

楊瓊瓔表示，立法委員依據法律，以議決法律案、審查預算、聽取施政報告與提出質詢等方式，來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要、對委員來說更非重點。

楊瓊瓔表示，既然部會自己說想要來拜會，真的不用心不甘情不願的丟個表單要委員自填，過去不管是部會還是各國駐台代表，甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎、積極約見，但也都沒有人採取過這種方式來詢。

楊瓊瓔表示，行政部會有行政權，但不要忘記，人民都在看，她希望龔部長對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表」的官樣方式來運作。

楊瓊瓔說，行政院長卓榮泰今天勉勵龔部長「經濟優先、任重道遠」，她也提醒，面對美國關稅、綠能弊案越滾越大等，希望相關部會要拿出應對策略，而不是只是說說，她也會本於職責，為人民監督爭取，絕不鬆懈。

