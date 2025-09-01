影／國發會主委交接 葉俊顯：AI是引領台灣經濟起飛的關鍵

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國家發展委員會今天舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德（中）擔任監交人，卸任主委劉鏡清（左）將印信交接給新任主委葉俊顯（右）。記者葉信菉／攝影
國家發展委員會今天舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德擔任監交人，新任主委葉俊顯表示未來各項施政將會加速行動，並且更貼近民意，穩健推動經濟創新升級及社會公平正義，並規畫AI建設，AI是引領台灣經濟起飛的關鍵，藉由創新提升台灣百工百業的競爭力，為台灣經濟奠定長遠的基礎。

