看望吳伯雄 郝龍斌：盼下任黨主席能像伯公無私無我

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌（右）今在臉書透露前去看望前主席吳伯雄。圖／取自郝龍斌臉書
台北市前市長郝龍斌（右）今在臉書透露前去看望前主席吳伯雄。圖／取自郝龍斌臉書

國民黨主席即將改選，被點名的台北市前市長郝龍斌尚未表態。不過，他今天去看望前主席吳伯雄，引發關注。郝龍斌說，大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政。

郝龍斌說，他向吳伯雄說，「外界都在找『吳伯雄2.0』，但我今天見到的是真正的『吳伯雄1.0』！」伯公也風趣回應「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統！」他也打趣說「吳伯雄2.0應該是吳志揚和吳志剛啊！」

郝龍斌說，回顧2008年，在吳伯雄的領導下，國民黨重返執政。當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利。今天大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026年地方選舉及2028年大選重返執政。

郝龍斌說，吳伯雄依舊精神奕奕，還與他開心談起每日的復健與運動；談起黨務時，更是熱情不減、關懷備至。這種無私奉獻、不計個人得失的精神，令人由衷敬佩，他衷心期盼伯公繼續保持健康，每一天都快樂生活。

吳伯雄 郝龍斌 國民黨

