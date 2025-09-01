聽新聞
要立委填表單選拜會時間 剛上任的經長龔明鑫道歉了
經濟部新任部長龔明鑫上任後，規劃拜會立委，但國民黨立委楊瓊瓔今日痛批，經濟部用「丟連結」的方式要立委填時段，認為經濟部把國會當成「下級單位」。經濟部長龔明鑫回應表示，這是國會組同仁失禮，要向楊瓊瓔說抱歉。
龔明鑫今日上任後馬不停蹄，與產業公協會進行交流會議，包括工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博、工商協進會理事長吳東亮、中小企業協會理事長李育家、電電公會理事長劉揚偉都參與，龔明鑫明日起還將前往中南部向企業請益。
龔明鑫表示，國際情勢變化快速，很多訊息企業界會比政府知道的更多，公協會也了解個別產業的情況，因此聽取公協會意見後，政府做出因應對策會更精準，也能了解企業界的需求。
龔明鑫表示，政府過去15個月對於產業政策也擬定了大方向，但很願意聆聽各領域的建議，請益立委即在行程中。
但楊瓊瓔稍早爆料，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填Google表單撥出數個時段讓龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間，不知道立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。
對此，龔明鑫則表示，要向楊瓊瓔說聲抱歉，國會組同仁有些失禮，拜會當然是以國會委員的時間為主。
