藍擬修法為北市第3副市長解套？蘇巧慧：就算有30位也只能笑笑

國民黨有意在立法院新會期續推「地方制度法」修法，外界質疑是為現任台北市副市長李四川量身打造的「李四川條款」。有意角逐新北市長的民進黨立委蘇巧慧說，明年台北市統籌分配稅款創新高，人均分配是新北近兩倍，未來台北市就算要有30位副市長，大家也只能笑一笑尊重。

截至今年7月底，台北市人口僅剩245萬多人，低於246萬副市長設置門檻。若李四川辭職投入新北市長選戰，台北市將只剩下2名副市長，依現行法規不得再增設

蘇巧慧對此說明，台北市人口減少，依現行法令未來不能有三名副市長，所以國民黨自己的立委在立法院修法，讓台北市保有三名副市長職缺。

蘇巧慧認為，國民黨團總召傅崐萁亂修財劃法後，台北市富者已經愈富，明年統籌分配款破天荒拿到1149億，拿到的人均分配是新北的近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」，未來台北市就算要有30位副市長，大家也只能笑一笑尊重。

蘇巧慧說，立法院九樓大禮堂就寫著「民眾第一」的標語，但是藍白兩黨這一年多以來的立法或修法，都是在讓藍白更強大，卻讓政府整體更難運作，財劃法修法還發生分子加起來不等於分母，導致300億無法分配出去的荒謬情況，數學比小學生還不如。

蘇巧慧強調，地方制度法攸關地方治理架構，修法應立基制度性需求，而非「因人設事」，條文內容與相關配套都應審慎規劃過後再推動，而非為了特定個人需求臨時修改。

