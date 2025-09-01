李四川條款列優先法案？ 林沛祥：待黨團大會充分討論

立法院第11屆第4會期立委今天開始報到，外界關注在野黨新會期優先法案，包含被稱為「李四川條款」的地制法修法。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，目前還沒開黨團大會決定未來走向，所以在沒有正式草案前，現在決定哪些是優先法案會比較倉促一點，一切等到黨團大會大家凝聚共識，完善法案版本，跟友黨協調後再跟國人報告。

立法院第11屆第4會期登記今一早8時開始，民進黨立委郭國文搶得頭香第一位排隊報到，國民黨立委林沛祥則緊接在後。林沛祥笑稱，連續第三個會期第二位來，主要是因為基隆在早上6時30分左右就有可能開始塞車，所以就早點來。

林沛祥表示，這會期一方面是繼續留在教育及文化委員會，另一方面是擔任新的黨職-國民黨立法院黨團首席副書記長，協助總召、書記長凝聚黨團共識，未來跟友黨來去協調，做出對中華民國、民生有利的法案，來去改善目前現況。

林沛祥說明，目前不少人提到優先法案，不管是公投綁大選、一般性補助款定法等，但現在還沒開黨團大會決定未來走向，所以沒有正式草案甚至版本之前，現在決定哪些是優先法案會比較倉促一點，所以一切等到黨團大會大家凝聚共識，完善法案版本，跟友黨協調後再跟國人報告會比較妥當。

至於有關被外界稱為「李四川條款」的地制法修法是否為優先法案，林沛祥回應，這目前還不清楚，必須待黨團大會充分討論、好好討論，尤其版本整合是重中之重，會將相關需求好好列出來，再和友黨的版本協調。 立法院第11屆第4會期立委今天開始報到。記者李成蔭／攝影 立法院第11屆第4會期立委今天開始報到，民進黨立委郭國文（左二）搶得頭香第一位排隊報到，國民黨立委林沛祥（左四）緊接在後。記者潘俊宏／攝影

商品推薦