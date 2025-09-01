立法院新會期開始 賴總統將邀黨籍各派系立委餐敘

第11屆立法院第4會期今天開始，民進黨各派系立委陸續接到兼任民進黨主席的總統賴清德邀宴電話。據指出，在新會期正式開議前，賴總統將分4批邀請各派系立委到官邸吃飯，除了掌握立法院情勢，也了解立法院黨團成員彼此想法，主要是希望總預算順利過關。

黨內人士表示，賴總統邀約餐敘，主要希望能凝聚大家共識，立法院新會期最重要的是處理總預算案，總預算過關與否跟施政有直接關係，總統關心未來黨團如何處理，希望和大家做個溝通。

對於黨團總召是否更換爭議，黨內人士說，「黨團總召柯建銘當然也在餐敘受邀名單中」，賴總統尊重黨團自主，總統不會介入黨團運作。

黨內人士表示，新會期賴總統與各派系成員互相意見交流，這是好事，除了讓總統可以掌握立法院情勢，也可以了解立法院黨團成員彼此想法，主要是希望總預算順利。

