獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
曾任國大代表的蔡志弘。記者潘俊宏／攝影
曾任國大代表的蔡志弘。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，並定於9月5日上午舉行參選記者會，盼為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。

蔡志弘曾擔任第三屆國大代表，期間曾率國大團訪問美國國會，爭取支持台灣；他在任國代時，也曾拒絕執行前總統李登輝「兩國論」入憲，並受命組團訪問大陸，商討結束兩岸敵對狀態。

蔡志弘表示，他決心參選國民黨主席主要有三點理由。首先，兩岸危機重重，美中「川習會」即將舉行，他在6年半前即撰文示警「台灣可能淪為烏克蘭第二」，並指出大陸內部開始探討以克里米亞模式處理台灣問題的可能性。他有處理、斡旋美中台關係的實務經驗，若當選黨主席，將安排訪問大陸，推動國共「蔡習會」，向對岸表達台海和平的重要性。

其次，蔡志弘說，除了力保國會最大黨地位，國民黨即將面臨2026選舉以及2028總統大選的考驗，沒有虛耗空轉的本錢。他若當選黨主席，將支持台中市長盧秀燕成為2028總統候選人，擴大縣市執政版圖，同時為國民黨贏回中央執政權。在此過程中，國民黨會充分與民眾黨策略結盟，深化藍白合利基，形成最強的兄弟聯盟。

第三，蔡志弘認為，台灣當前遭受美國關稅壓迫，中小企業陷入前所未有的困境，他擁有長年經營企業的經驗，並曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵；若任黨主席，必將發揮國會戰力，強力監督政府，推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。

蔡志弘說，黨務方面，雖然在野整合贏得兩次反罷免投票，但大家要清醒看到，這結果的背後，「討厭民進黨」是主因，未必代表藍營基本盤擴充。相對地，藍營組織力弱化是不爭的事實，才會出現綠營罷免成案掛零、而藍營多名黨工卻身陷官司的窘境。他若當選黨主席，將強化黨的基層組織。

蔡志弘也說，他擁有豐富的黨政、學界和國際經貿談判等跨領域經歷，是帶領國民黨開創新局、重返執政的最佳人選。期待與其他候選人君子之爭，藉由選舉理性的論辯，讓黨更團結，方向更明確，為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。

