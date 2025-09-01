快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影

立法院迎來大罷免後的新會期，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，其他朝野政黨黨團也到場祝福。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統也應像今天一樣，好好跟在野領導人坐下來談，行政院長卓榮泰更該如此，面對國際空前危機，朝野必然要和解。

國民黨團今上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，眾多國民黨立委都到場，另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘、副幹事長王義川，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等也都到場送上祝福。

國民黨團總召傅崐萁表示，第三會期通過很多國家重大法案，但這會期也是朝野對抗最激烈的一個會期，尤其感謝將卸任的國民黨團書記長王鴻薇，這會期非常辛苦；接下來由最有勇氣、準備「擴大服務」的新任國民黨團書記長羅智強接棒，國民黨團新任首席副書記長林沛祥也要來面對如狼似虎的民進黨團裝甲部隊、核彈部隊。

王鴻薇表示，希望「大罷免會期」空前也絕後，以後不會再有，感謝這段期間大家努力而有非常好的成績單，也度過大罷免；也感謝民進黨團今天送來花籃，想起上次黨團幹部就職，送來的是連署書。

羅智強感謝傅崐萁、王鴻薇，同時也感嘆，雪崩時沒有一片雪花是無辜的，過去推任何法案都遭民進黨團喊「大罷免，大成功」，結果現在柯建銘一人被檢討，感謝賴清德締造這麼團結的國民黨；同時也感謝民眾黨，期間無私無我全力相挺。

林沛祥則說，大家真的做到了，全數沒被罷免，大家團結一致，未來新會期將跟民眾黨團來溝通協調很多法案，民進黨若有版本也可以一起整合，大家務實來推動國會運作，因為這是全民國會，是全民承受及享受，大家盡力把國家立法權做好。

傅崐萁表示，希望國家領導人也能像今天交接典禮一樣，賴清德應好好跟在野黨領導人坐下來談，行政院長卓榮泰更應該好好坐下來談，尤其面對國際空前危機，朝野必然要和解。現在看到調動那麼多檢調司法大軍，這不是柯建銘能做到的，政府應讓司法獨立，讓社會能夠信任。

國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）感謝卸任書記長王鴻薇（右）與新任書記長羅智強（左）的幫助。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）感謝卸任書記長王鴻薇（右）與新任書記長羅智強（左）的幫助。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（前排右四）與黨籍立委一起振臂喊團結。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（前排右四）與黨籍立委一起振臂喊團結。記者潘俊宏／攝影
立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團送上祝賀花籃。記者李成蔭／攝影
立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團送上祝賀花籃。記者李成蔭／攝影

國民黨 大罷免 民進黨

延伸閱讀

沈伯洋自爆遭偷拍後報警也沒用 王鴻薇批政府沒給交代

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

影／綠營逼宮柯建銘？傅崐萁：賴清德借柯去職安天下

相關新聞

羅智強當面洗臉黃暐瀚 直指他變了「有愧媒體人使命」

國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，今天上午接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚的面重批10多分鐘，他直指...

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問將接任國安會副秘書長，趙稍早也發臉書表示，在台北市議會工作是他...

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

美國聯邦上訴法院日前裁定總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，談判團隊密切關注美方動態，依...

獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，並定於9月5日上午舉...

藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

立法院迎來大罷免後的新會期，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，其他朝野政黨黨團也到場祝福。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清...

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔..楊蕙如喊聲援組專案調查酸爆

民進黨立委沈伯洋昨透露自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。大罷免後要求沈伯洋請辭的卡神楊蕙如，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。