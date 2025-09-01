藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

立法院迎來大罷免後的新會期，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，其他朝野政黨黨團也到場祝福。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統也應像今天一樣，好好跟在野領導人坐下來談，行政院長卓榮泰更該如此，面對國際空前危機，朝野必然要和解。

國民黨團今上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，眾多國民黨立委都到場，另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘、副幹事長王義川，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等也都到場送上祝福。

國民黨團總召傅崐萁表示，第三會期通過很多國家重大法案，但這會期也是朝野對抗最激烈的一個會期，尤其感謝將卸任的國民黨團書記長王鴻薇，這會期非常辛苦；接下來由最有勇氣、準備「擴大服務」的新任國民黨團書記長羅智強接棒，國民黨團新任首席副書記長林沛祥也要來面對如狼似虎的民進黨團裝甲部隊、核彈部隊。

王鴻薇表示，希望「大罷免會期」空前也絕後，以後不會再有，感謝這段期間大家努力而有非常好的成績單，也度過大罷免；也感謝民進黨團今天送來花籃，想起上次黨團幹部就職，送來的是連署書。

羅智強感謝傅崐萁、王鴻薇，同時也感嘆，雪崩時沒有一片雪花是無辜的，過去推任何法案都遭民進黨團喊「大罷免，大成功」，結果現在柯建銘一人被檢討，感謝賴清德締造這麼團結的國民黨；同時也感謝民眾黨，期間無私無我全力相挺。

林沛祥則說，大家真的做到了，全數沒被罷免，大家團結一致，未來新會期將跟民眾黨團來溝通協調很多法案，民進黨若有版本也可以一起整合，大家務實來推動國會運作，因為這是全民國會，是全民承受及享受，大家盡力把國家立法權做好。

傅崐萁表示，希望國家領導人也能像今天交接典禮一樣，賴清德應好好跟在野黨領導人坐下來談，行政院長卓榮泰更應該好好坐下來談，尤其面對國際空前危機，朝野必然要和解。現在看到調動那麼多檢調司法大軍，這不是柯建銘能做到的，政府應讓司法獨立，讓社會能夠信任。 國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影 國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）感謝卸任書記長王鴻薇（右）與新任書記長羅智強（左）的幫助。記者潘俊宏／攝影 國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（前排右四）與黨籍立委一起振臂喊團結。記者潘俊宏／攝影 立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團送上祝賀花籃。記者李成蔭／攝影

