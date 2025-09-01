快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔..楊蕙如喊聲援組專案調查酸爆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／報系資料照片

民進黨立委沈伯洋昨透露自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。大罷免後要求沈伯洋請辭的卡神楊蕙如，今則在臉書貼文稱「聲援沈伯洋立委」，並喊話跨黨派立委應要求成立專案調查會議。

楊蕙如說，跨黨派立委應該一起要求成立專案調查會議，不分藍綠白一起來關心。不然會有網友說沈黑熊精神有問題、智力有問題、認知錯亂、自導自演、幻想症、造謠編故事博取政治利益。還可能有人會恥笑他連機車行車記錄器都可以瞎扯成針孔攝影機。「相關單位如果不徹查清楚，讓花大錢去上黑熊課程的黑熊部隊，還有始終相信沈伯洋委員的青鳥情何以堪？」

楊蕙如說，一個台灣立委已經多次公開受訪，還有在社群上求助，他們全家被死亡威脅、被偷拍、被監控、被斷網、被假冒身分。結果從檢警調到國安單位毫無作為，連一個犯人都找不到？連有車牌給警方都查不到？是我們的社會安全網太失能了嗎？是要讓人家覺得賴清德總統的國安調查體系整個出狀況了嗎？

她提到，這麼多的案件，沒有任何單位處理，從內政部到警政署到檢調國安機構，都沒有任何偵辦進度，也從來沒有公開出來說明。涉及立法委員全家（甚至包含幼童）的人身安全，跨黨派的立委也應該一起要求成立專案調查會議，不分藍綠白一起來關心！甚至再查不出結果，內政部長、警政署長、調查局長、國安局長，都會被認為是無能+失能！請有關單位務必徹查到底，公開完整的說明。

國安局 沈伯洋 針孔攝影機

延伸閱讀

沈伯洋自爆遭偷拍後報警也沒用 王鴻薇批政府沒給交代

大罷免失利屢遭點名究責 沈伯洋處理母親後事：保佑不孝的孩兒

被點名不辭職？沈伯洋回1句話…楊蕙如酸不要臉天下無敵

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

相關新聞

羅智強當面洗臉黃暐瀚 直指他變了「有愧媒體人使命」

國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，今天上午接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚的面重批10多分鐘，他直指...

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問將接任國安會副秘書長，趙稍早也發臉書表示，在台北市議會工作是他...

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

美國聯邦上訴法院日前裁定總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，談判團隊密切關注美方動態，依...

獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，並定於9月5日上午舉...

藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

立法院迎來大罷免後的新會期，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，其他朝野政黨黨團也到場祝福。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清...

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔..楊蕙如喊聲援組專案調查酸爆

民進黨立委沈伯洋昨透露自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。大罷免後要求沈伯洋請辭的卡神楊蕙如，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。