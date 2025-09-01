沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔..楊蕙如喊聲援組專案調查酸爆
民進黨立委沈伯洋昨透露自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。大罷免後要求沈伯洋請辭的卡神楊蕙如，今則在臉書貼文稱「聲援沈伯洋立委」，並喊話跨黨派立委應要求成立專案調查會議。
楊蕙如說，跨黨派立委應該一起要求成立專案調查會議，不分藍綠白一起來關心。不然會有網友說沈黑熊精神有問題、智力有問題、認知錯亂、自導自演、幻想症、造謠編故事博取政治利益。還可能有人會恥笑他連機車行車記錄器都可以瞎扯成針孔攝影機。「相關單位如果不徹查清楚，讓花大錢去上黑熊課程的黑熊部隊，還有始終相信沈伯洋委員的青鳥情何以堪？」
楊蕙如說，一個台灣立委已經多次公開受訪，還有在社群上求助，他們全家被死亡威脅、被偷拍、被監控、被斷網、被假冒身分。結果從檢警調到國安單位毫無作為，連一個犯人都找不到？連有車牌給警方都查不到？是我們的社會安全網太失能了嗎？是要讓人家覺得賴清德總統的國安調查體系整個出狀況了嗎？
她提到，這麼多的案件，沒有任何單位處理，從內政部到警政署到檢調國安機構，都沒有任何偵辦進度，也從來沒有公開出來說明。涉及立法委員全家（甚至包含幼童）的人身安全，跨黨派的立委也應該一起要求成立專案調查會議，不分藍綠白一起來關心！甚至再查不出結果，內政部長、警政署長、調查局長、國安局長，都會被認為是無能+失能！請有關單位務必徹查到底，公開完整的說明。
