快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

國安會換年輕新血 趙怡翔、李問任副祕書長

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統府1日公布新任國安人事，原國安會副祕書長徐斯儉與劉得金轉任諮詢委員，並延攬趙怡翔、李問擔任副祕書長。（趙怡翔臉書）
總統府1日公布新任國安人事，原國安會副祕書長徐斯儉與劉得金轉任諮詢委員，並延攬趙怡翔、李問擔任副祕書長。（趙怡翔臉書）

國安團隊新調整！總統府1日公布國安新人事，原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務。外傳徐斯儉原本要擔任駐美大使，但如今看來並未成行，而國安會加上原秘書長林飛帆，3位副祕書長都在40歲以下。

強化因應國際挑戰

總統府發言人郭雅慧表示，為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴清德總統任命四位國安團隊新職，包括總統特聘原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務，是項任命將自即日起生效。

郭雅慧表示，賴總統盼借重兩位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與兩位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能。總統並期勉全體國安團隊成員戮力以赴，持續落實各項國安重點任務。

同黨議員承接選服

徐斯儉原任國安會副秘書長，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等；劉得金原任國安會副秘書長，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等；趙怡翔是現任台北市議員，曾任民進黨國際部主任、駐美國代表處政治組組長；李問則是總統府發言人，曾任民進黨發言人、國際部主任等職。

趙怡翔也在臉書上發文表示，感謝賴總統的肯定，讓他有機會將過去累積的國際經驗，用於協助國安團隊的工作，對此也義不容辭，會全力以赴，共同為台灣的國安與外交來打拼。他也指出，文山服務處及選區主任都會繼續留在崗位上，也謝謝同黨議員顏若芳、林延鳳會承接選服案與政策推動。

【更多精采內容，詳見

團隊 國安會 總統府發言人

延伸閱讀

國安人事改組 總統府宣布趙怡翔、李問任國安會副秘

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

第七度視察台南災後復原 賴清德爬鋁梯上屋頂致意工班

最快825內閣改組？總統府回應了

相關新聞

要立委填表單選拜會時間 剛上任的經長龔明鑫道歉了

經濟部新任部長龔明鑫上任後，規劃拜會立委，但國民黨立委楊瓊瓔今日痛批，經濟部用「丟連結」的方式要立委填時段，認為經濟部把...

羅智強當面洗臉黃暐瀚 直指他變了「有愧媒體人使命」

國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，今天上午接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚的面重批10多分鐘，他直指...

藍擬修法為北市第3副市長解套？蘇巧慧：就算有30位也只能笑笑

國民黨有意在立法院新會期續推「地方制度法」修法，外界質疑是為現任台北市副市長李四川量身打造的「李四川條款」。有意角逐新北...

獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，並定於9月5日上午舉...

龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

經濟部長龔明鑫今天上任，國民黨立委楊瓊瓔爆料，經濟部竟用「丟連結」方式，要立法委員自己填Google表單撥出數個時段，讓...

看望吳伯雄 郝龍斌：盼下任黨主席能像伯公無私無我

國民黨主席即將改選，被點名的台北市前市長郝龍斌尚未表態。不過，他今天去看望前主席吳伯雄，引發關注。郝龍斌說，大家口中的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。