國安會換年輕新血 趙怡翔、李問任副祕書長
國安團隊新調整！總統府1日公布國安新人事，原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務。外傳徐斯儉原本要擔任駐美大使，但如今看來並未成行，而國安會加上原秘書長林飛帆，3位副祕書長都在40歲以下。
強化因應國際挑戰
總統府發言人郭雅慧表示，為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴清德總統任命四位國安團隊新職，包括總統特聘原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務，是項任命將自即日起生效。
郭雅慧表示，賴總統盼借重兩位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與兩位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能。總統並期勉全體國安團隊成員戮力以赴，持續落實各項國安重點任務。
同黨議員承接選服
徐斯儉原任國安會副秘書長，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等；劉得金原任國安會副秘書長，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等；趙怡翔是現任台北市議員，曾任民進黨國際部主任、駐美國代表處政治組組長；李問則是總統府發言人，曾任民進黨發言人、國際部主任等職。
趙怡翔也在臉書上發文表示，感謝賴總統的肯定，讓他有機會將過去累積的國際經驗，用於協助國安團隊的工作，對此也義不容辭，會全力以赴，共同為台灣的國安與外交來打拼。他也指出，文山服務處及選區主任都會繼續留在崗位上，也謝謝同黨議員顏若芳、林延鳳會承接選服案與政策推動。
