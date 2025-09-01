鄭麗君：續爭取關稅 張惇涵盯緊各部會

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「擔任秘書長會做好團隊的『控衛』，解決人民的問題、推動有感施政、並加強溝通！」行政院新任秘書長張惇涵1日上任，強調已跟部會首長溝通，要求各部會提出5項待解問題、5項施政亮點，且要更第一線進行政策論述，請團隊上緊發條；監交的行政院副院長鄭麗君則透露，美國還是會對各國課關稅，會盡力爭取更好稅率。

感謝「明鑫」王牌

行政院長卓榮泰1日驚喜現身，送別龔明鑫，並給他一份小禮物，上面寫著「經濟優先，任重道遠」，卓榮泰笑說，經濟是總統賴清德目前首要施政目標，要拜託龔明鑫了。

行政院副院長鄭麗君表示，感謝龔明鑫擔任祕書長時期，協助行政院長卓榮泰推動跨部會協調，還有多項政策，包括投資台灣三大方案、兆元投資、中小微企業多元振興，龔明鑫如同卓院長的「明星王牌」，未來希望擔任經濟部長時，能夠繼續推動相關政策。

關稅談判仍會持續<

P>

鄭麗君也感謝張惇涵擔任秘書長，歷任地方新聞首長、總統府發言人與副秘書長，「從智庫時期就跟他認識，他也是政策控！」鄭麗君笑說，張還沒上任就已經跟她開了好幾個會，且同時在總統府3大委員會擔任副執行秘書，擔任與民間溝通的橋樑，期待他柔軟溝通，還有精準快速的行動力，繼續幫助內閣團隊。

「雖然巡迴法院認為關稅違法，但目前還是會進行！」鄭麗君也透露，美國對等關稅是否會改變，要看最高法院如何決定，按照目前的判決與命令，美國政府還是會對各國課徵對等關稅，因此未來還是會持續與美方談判，繼續為產業爭取更好的稅率。

扮演團隊最佳控衛

「我會做好執政團隊的『控球後衛』！」張惇涵則用籃球比賽比喻說，他會貫徹教練卓榮泰的政令，與隊友在區域聯防迅速補位，還有在轉換快攻上順利得分。他也笑說，龔明鑫不是在行政院畢業，而是轉系到經濟部，龔明鑫在經發會推動很多政策，以後民間要跨部會聯絡也可以找他，降低溝通成本。

溝通 行政院 鄭麗君

