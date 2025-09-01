國民黨主席改選 朱立倫堅持要交棒

「距領表登記時間還有兩星期，希望眾望所歸的人能來領導國民黨！」國民黨主席朱立倫1日被問到黨主席選舉事情時表示，希望2028年大家團結一致，國民黨在眾望所歸的人選帶領下，能夠重返執政，這是最重要目標；除了朱立倫堅持交棒、台中市長盧秀燕也堅持不選以外，已有多人表態參選。

多人角逐未定案

包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議會議長謝典林等人表態有意角逐。此外，據傳前台北市長郝龍斌也可能會參選，但親近郝的國民黨台北市議員游淑慧表示，郝龍斌尚未做出決定。

朱立倫上午率黨內人士前往忠烈祠，參加「抗戰勝利暨台灣光復80週年」致敬活動，對於黨內有人喊話朱立倫能回心轉意連任，他受訪時表示，823罷免一戰後全黨士氣振奮，但挑戰才剛開始，14個月後就將迎來2026年地方選舉，之後更有2028年總統大選，國民黨必須整合力量凝聚共識，才能重返執政。

兩岸交流遵守法律

「所以我才一再呼籲全黨要團結一致！」朱立倫說，還有兩個星期才要領表登記，大家持續努力，希望眾望所歸的人能夠領導國民黨。國民黨主席主要任務需要排審重大黨務與選戰議題、提名黨公職參選總統、縣市長、立委，還要處理組織與人事，並進行募款與財務平衡。

針對陸委會禁止中央、地方政府人員、曾任國防外交、大陸事務或與國安相關人員，前往北京參與3日的閱兵與相關活動，以及國民黨在兩岸溝通上會扮演何種積極角色，朱立倫說，對於兩岸的相關訪問，都一定要遵守法律，在法律規範下，不用去禁止任何個人，但只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關法律。

