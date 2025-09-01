卸任衛福部長邱泰源提醒「照稿念」 新任部長石崇良堅持一分鐘就破功

衛福部長今舉辦部長交接典禮，由邱泰源交棒給新任部長石崇良，行政院政委陳時中擔任監交人。邱泰源致詞表示，今天同仁很用心準備講稿，他會照稿念，過去媒體採訪時，他常不自覺脫稿，往往被作文章，他叮嚀石崇良「以後要小心一點」。石崇良一開始聽從指示「照稿念就好」，但念了兩三行後，又說「我還是脫稿一下」，兩人互動引發台下一片笑聲。

衛福部上午舉辦的部長交接典禮，除了陳時中監交，包括薛瑞元、林奏延等前衛福部長，前衛福部次長王必勝等人都出席。石崇良說，衛福部對他來說是熟悉的地方，但今天走進辦公室有不同的感受，將面臨比過去更廣的業務，更多的挑戰。

邱泰源說，他去年520接任部長至今，共468天，努力推動健康台灣願景，強化國家慢性病、癌症防治體系，「天下沒有不散的宴席，我很放心的把部長棒子交給石崇良。」

石崇良表示，邱泰源有交代今天最好念稿子，但大家都知道「我一向不看稿子」，但他今天要聽從邱部長指示。只是石崇良念稿只堅持一分鐘，就說還是脫稿一下，真的不習慣照稿念。

「今天參與典禮的人都是我的貴人。」石崇良說，上周行政院發布新內閣改組名單時，他仔細讀了賴清德總統的改組三原則，為重視年輕人、重視專業、重視經驗，他原本以為自己是「重視專業」而被任用，但後來發現，他是屬於「重視經驗」。

石崇良一一細數帶領他進公部門的貴人，包括前衛生署長侯勝茂、衛福部前部長薛瑞元、行政院政委陳時中，也感謝衛福部前次長王必勝、次長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞等防疫五月天成員的支持。他說，新冠疫情期間的記者會，他都坐在第二排，如今他站在第一排，還請大家能站在他的後面，「現在開始要售後服務了。」

石崇良說，衛福部負責業務「從胚胎到善終」，並跨越醫師管理、社會福利、長期照護、健康促進、醫療環境等多元領域，他將秉持專業，持續與外界溝通，傾聽各界聲音，共同努力落實各項政策，並優先處理醫療韌性、心理韌性及社會韌性，讓民眾享受一個從出生到安老都能安心及健康的環境。

健康台灣是賴清德總統的重要願景，由副召集人陳志鴻努力擘畫推動，石崇良表示，未來也將全力推動。健康台灣過去一年每月至少舉行一次會議，石崇良說，每次會前都很緊張，他都要吃胃藥來避免胃食道逆流，未來會在邱泰源建立的基礎下，落實健康台灣政策。

陳時中表示，面對朝小野大，邱泰源一年多來非常辛苦，過去侯勝茂擔任衛生署長時，他是副署長，那時也是朝小野大，侯勝茂交付個別醫院總額，他努力非常久都沒有做成，但今年邱泰源完成了，「因為做過，所以知道它重要；因為努力過，所以知道它困難」。

另外，陳時中表示，他任內想努力改善健保財務，邱泰源任內也做到了，奠定健康台灣深耕計畫，給醫界埋下希望的種子，注入心血及創新想法。

陳時中表示，石崇良在生技、人體實驗等法規參與很深，包括病主法、細胞治療特管辦法、人體資料庫等，新冠疫情期間的集中檢疫所也由石崇良擬定相關政策結構。陳時中說，疫情時，他與王必勝、石崇良一起登上寶瓶星號，那時很緊張，可說視死如歸，如今事後回想沒有什，相信石崇良可帶領衛福界有更好的未來，他說石崇良是智者，贈予他十二個字：「有所不為、有所當為、問心無愧」。

