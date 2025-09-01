快訊

沈伯洋自爆遭偷拍後報警也沒用 王鴻薇批政府沒給交代

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，已經報警卻成「死局」。國民黨立委王鴻薇表示，這令人震驚，已經發函請警政署說明清楚；她也譴責，沈伯洋多次求救，引發各界關注，前任與現任內政部長包括林右昌、劉世芳，以及國安單位卻沒給國人交代。

王鴻薇稍早於社群發文指出，沈伯洋昨天在三立新聞台「話時代人物」節目中稱自己抓到有人在家門口裝針孔攝影機，其形式是攝影機裝於摩托車螺絲口，電池放在機車座墊下面，拉出一條攝影機假裝是螺絲從這樣來偷拍，沈伯洋報警並抄下車牌，卻變成無結果的死局。

王鴻薇表示這令人相當震驚，我國國會議員遭受偷拍，都已經抄下車牌，並且說出完全跟一般機車行車記錄器相同，一樣這麼具體的方式偷拍，警政署相關單位居然沒有辦法處理。

王鴻薇譴責，前任與現任內政部長包括林右昌、劉世芳，以及相關國安單位，沈伯洋已經多次向社會大眾發出求救訊息，去年6月29日他就自稱自己前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身份，隨後人就消失得無影無蹤。

王鴻薇提到，她還查證沈伯洋直播的用語，確實是說被冒用身分入住當地飯店，基於事件嚴重性，她立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全，但至今還是沒有給國人交代。

王鴻薇還說，沈伯洋今年5月5日公開一張截圖，內容是收到一封死亡威脅電子郵件，而其內容要求他即刻辭去立委職務，並且退出政壇，否則妻女都將受到報應，國會議員子女收到死亡威脅，也引起國人大量關注，沈伯洋甚至揚言對追問進度的人提告，顯然愛女心切，心情大受影響，但3個月過去，相關單位追究結果仍是無疾而終。

王鴻薇表示，不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，政治不能泯滅良知，對於這些威脅與國安事件，相關單位請盡速向國人說明清楚，也讓報案立委能夠早日安心，也才能專心國政。

貼文一出，也吸引眾多網友留言，不少網友肯定王鴻薇追查，保障立委生命安全，但也直呼「演戲演真大，為什麼一直抓不到」、「這種事不可能不追查到底的，除非自導自演」、「問…就會被他告」、「查下去萬一發現是鬼扯的話不就好笑了」、「不就行車紀錄器？是要抓誰？」。

民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，已經報警卻成「死局」。圖／取自「話時代人物」YT
民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，已經報警卻成「死局」。圖／取自「話時代人物」YT
民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，已經報警卻成「死局」，國民黨立委王鴻薇發函警政署要求說明。圖／取自王鴻薇臉書
民進黨立委沈伯洋昨稱自家門口遭裝針孔攝影機，已經報警卻成「死局」，國民黨立委王鴻薇發函警政署要求說明。圖／取自王鴻薇臉書

沈伯洋 王鴻薇 針孔攝影機

