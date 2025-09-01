【重磅快評】卓榮泰送給龔明鑫的禮物 說的是真心話嗎

在政治的舞台上，換角總是悄然又戲劇化。財經內閣裡原本背負「仇恨值」的郭智輝，日前以健康為由請辭，換上財經老手龔明鑫出任經濟部長。今日經長交接典禮上，他手中捧著行政院長卓榮泰送的禮物，上頭刻著八個字：「經濟優先、任重道遠」。這句話既像祝福，也像告誡。問題在於：大罷免慘敗之後，賴政府真的醒悟到此時該拚經濟了嗎？抑或這只是一場事後的懺悔劇？

龔明鑫在收到禮物時笑說：「不知道是禮物還是指示。」隨即又補一句：「它是禮物，也是指示。」其中透露出賴總統與卓揆此刻的急切心情，即「經濟優先」。

但事實擺在眼前，賴政府上任一年多，全力拚的是政治，為了奪回國會最大黨的權力，賴政府豪擲資源推動「無差別大罷免」，花費的全是民脂民膏。中選會統計，罷免案動用行政院兩筆第二預備金共約4億元，辦理核三公投花費11億元，總計大罷免加公投燒掉公帑近15億元。這還只是表面的作業成本，不包括隱藏在政府各部會可以動用的文宣費用，及整體耗費的社會成本。更不用說，因大罷免而擴大的社會撕裂及對立，是無法量化的代價。

「經濟優先」這四個字在選後敗局之下顯得格外諷刺。這一年來，能源政策走入死胡同，綠能爭議及火力發電對環境的破壞無解；台美關稅戰談到現在還是一團迷霧，產業困坐愁城；房價居高不下，青年世代依舊望屋興嘆。民眾感受到的是一個處處以政治為先，而非一個以民生為念的政府。

龔明鑫身為財經老將，他熟悉產業，歷練完整，被寄予厚望能在如今的經濟亂局中穩盤。但問題的根源，不在於部長是否老練，而在於整個政府是否真正願意把經濟擺在政治之前。若沒有這份決心，換再多人也只是換湯不換藥。卓榮泰送的這八個字箴言，要驗證他說的是不是真心話，就得讓行政團隊真的把資源與心力，從政治算計挪到產業發展，從選舉盤算轉向解決民生困境。

經濟本就應該是任何時代的基礎，尤其在川普執政下的美國，牽動全球經濟面臨前所未有的快速及動盪變局，台灣面臨的挑戰更勝以往。如果賴政府非得在大敗之後才驚覺「任重道遠」，人民恐難相信政府有拚經濟的決心。

賴清德政府若真想挽回民心，就必須用行動證明：「經濟優先」是執政者的政策骨幹。從能源轉型的路徑、產業升級的策略，到基層勞工的保障，這些才是衡量「責無旁貸」的真正標準。否則，所謂的「經濟優先」，不過又是一句空洞的承諾。

