快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

【重磅快評】卓榮泰送給龔明鑫的禮物 說的是真心話嗎

聯合報／ 主筆室
今天轉任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫感性致詞結束，卓揆驚喜現身送上神秘小禮，並題字「經濟優先，任重道遠」。記者黃婉婷／攝影
今天轉任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫感性致詞結束，卓揆驚喜現身送上神秘小禮，並題字「經濟優先，任重道遠」。記者黃婉婷／攝影

在政治的舞台上，換角總是悄然又戲劇化。財經內閣裡原本背負「仇恨值」的郭智輝，日前以健康為由請辭，換上財經老手龔明鑫出任經濟部長。今日經長交接典禮上，他手中捧著行政院長卓榮泰送的禮物，上頭刻著八個字：「經濟優先、任重道遠」。這句話既像祝福，也像告誡。問題在於：大罷免慘敗之後，賴政府真的醒悟到此時該拚經濟了嗎？抑或這只是一場事後的懺悔劇？

龔明鑫在收到禮物時笑說：「不知道是禮物還是指示。」隨即又補一句：「它是禮物，也是指示。」其中透露出賴總統與卓揆此刻的急切心情，即「經濟優先」。

但事實擺在眼前，賴政府上任一年多，全力拚的是政治，為了奪回國會最大黨的權力，賴政府豪擲資源推動「無差別大罷免」，花費的全是民脂民膏。中選會統計，罷免案動用行政院兩筆第二預備金共約4億元，辦理核三公投花費11億元，總計大罷免加公投燒掉公帑近15億元。這還只是表面的作業成本，不包括隱藏在政府各部會可以動用的文宣費用，及整體耗費的社會成本。更不用說，因大罷免而擴大的社會撕裂及對立，是無法量化的代價。

「經濟優先」這四個字在選後敗局之下顯得格外諷刺。這一年來，能源政策走入死胡同，綠能爭議及火力發電對環境的破壞無解；台美關稅戰談到現在還是一團迷霧，產業困坐愁城；房價居高不下，青年世代依舊望屋興嘆。民眾感受到的是一個處處以政治為先，而非一個以民生為念的政府。

龔明鑫身為財經老將，他熟悉產業，歷練完整，被寄予厚望能在如今的經濟亂局中穩盤。但問題的根源，不在於部長是否老練，而在於整個政府是否真正願意把經濟擺在政治之前。若沒有這份決心，換再多人也只是換湯不換藥。卓榮泰送的這八個字箴言，要驗證他說的是不是真心話，就得讓行政團隊真的把資源與心力，從政治算計挪到產業發展，從選舉盤算轉向解決民生困境。

經濟本就應該是任何時代的基礎，尤其在川普執政下的美國，牽動全球經濟面臨前所未有的快速及動盪變局，台灣面臨的挑戰更勝以往。如果賴政府非得在大敗之後才驚覺「任重道遠」，人民恐難相信政府有拚經濟的決心。

賴清德政府若真想挽回民心，就必須用行動證明：「經濟優先」是執政者的政策骨幹。從能源轉型的路徑、產業升級的策略，到基層勞工的保障，這些才是衡量「責無旁貸」的真正標準。否則，所謂的「經濟優先」，不過又是一句空洞的承諾。

賴政府 大罷免 經濟部長

延伸閱讀

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

新經長走馬上任 龔明鑫談關稅：任何情況，台灣都有路可走

新任政院秘書長張惇涵允扮演「控球後衛」 精準傳球到有利得分位置

川普對等關稅再遭判違法、台美談判生變？ 鄭麗君回應了

相關新聞

羅智強當面洗臉黃暐瀚 直指他變了「有愧媒體人使命」

國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，今天上午接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚的面重批10多分鐘，他直指...

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問將接任國安會副秘書長，趙稍早也發臉書表示，在台北市議會工作是他...

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

美國聯邦上訴法院日前裁定總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，談判團隊密切關注美方動態，依...

獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，前國代、海基會前顧問蔡志弘也表態將角逐國民黨主席，並定於9月5日上午舉...

藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

立法院迎來大罷免後的新會期，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，其他朝野政黨黨團也到場祝福。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清...

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔..楊蕙如喊聲援組專案調查酸爆

民進黨立委沈伯洋昨透露自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。大罷免後要求沈伯洋請辭的卡神楊蕙如，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。