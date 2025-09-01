聽新聞
0:00 / 0:00
將入國安會 李問臉書發聲願全力以赴
總統府宣布國安人事改組，由總統府發言人李問與台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長。李問稍早透過臉書發聲，感謝賴清德總統的肯定，睽違8年再度重返國安會，面對國家充滿挑戰的時刻，但願能貢獻一己之力，配合團隊前輩與夥伴，全力以赴。
李問指出，再次成為國安會團隊的一份子，是他的榮幸；8年前，離開國安會之後，他在智庫研究機構及中央黨部服務過，也在第一線投入馬祖地方事務。
李問表示，不論在哪一個崗位上，他持續思考如何透過政策與實際行動，加強國家的安全：為台澎金馬每一位國人的權益與福祉，提供更好的保障。
李問說，在維護區域和平的道路上，台灣要與國際夥伴並肩而行，維繫良好的國際友誼與溝通交流；同時，也應謹記「自助者，人恆助之」的道理：我們要先幫助自己、認真肩負守護家園的責任，別人才能幫助我們。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言