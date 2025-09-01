快訊

將入國安會 李問臉書發聲願全力以赴

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人李問轉任國安會副秘書長。本報系資料照
總統府宣布國安人事改組，由總統府發言人李問與台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長。李問稍早透過臉書發聲，感謝賴清德總統的肯定，睽違8年再度重返國安會，面對國家充滿挑戰的時刻，但願能貢獻一己之力，配合團隊前輩與夥伴，全力以赴。

李問指出，再次成為國安會團隊的一份子，是他的榮幸；8年前，離開國安會之後，他在智庫研究機構及中央黨部服務過，也在第一線投入馬祖地方事務。

李問表示，不論在哪一個崗位上，他持續思考如何透過政策與實際行動，加強國家的安全：為台澎金馬每一位國人的權益與福祉，提供更好的保障。

李問說，在維護區域和平的道路上，台灣要與國際夥伴並肩而行，維繫良好的國際友誼與溝通交流；同時，也應謹記「自助者，人恆助之」的道理：我們要先幫助自己、認真肩負守護家園的責任，別人才能幫助我們。

