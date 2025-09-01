聽新聞
健保署、疾管署長誰接任 衛福部長石崇良公布龐一鳴、羅一鈞先代理
衛福部長今舉辦部長交接，在行政院政務委員陳時中監交下，卸任部長邱泰源交棒給新任部長石崇良。對於健保署、疾管署懸缺的署長人選，石崇良交接後受訪表示，健保署由副署長龐一鳴代理，疾管署由副署長羅一鈞代理，正式的署長人選在完成行政作業後，向外界報告。
衛福部上午舉辦的部長交接典禮，除了陳時中監交，包括薛瑞元、林奏延等前衛福部長，前衛福部次長王必勝等人都出席。
外界關注疾管署、健保署兩位新任署長人選。石崇良在交接典禮之後接受媒體聯訪，他表示，目前疾管署、健保署都是先代理，按照行政程序，在未核定接任的署長之前，今天先發布代理署長。
石崇良說，代理署長主要是依照文官體系慣例，依照資深程度，分別先由羅一鈞、龐一鳴先代理，正式人選會盡快完成作業後再公告。
