影／健保署轉衛福部 石崇良：挑戰更多
衛生福利部卸任部長邱泰源與新任部長石崇良今天上午10點於衛福部舉行交接典禮，由曾任衛福部長的行政院政務委員陳時中擔任監交人。從健保署長到衛福部長，石崇良坦言業務範圍廣大不少，挑戰也變多。
石崇良表示衛生福利部業務龐大，改革持續進行，醫療韌性或者藥品韌性以及社會韌性都息息相關，因此改革是同步進行，沒有先後順序。
