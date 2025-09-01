影／健保署轉衛福部 石崇良：挑戰更多

衛生福利部卸任部長邱泰源與新任部長石崇良今天上午10點於衛福部舉行交接典禮，由曾任衛福部長的行政院政務委員陳時中擔任監交人。從健保署長到衛福部長，石崇良坦言業務範圍廣大不少，挑戰也變多。

石崇良表示衛生福利部業務龐大，改革持續進行，醫療韌性或者藥品韌性以及社會韌性都息息相關，因此改革是同步進行，沒有先後順序。 衛福部上午舉行新任部長交接典禮，現任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）出席，並由政委陳時中（中）擔任監交人。記者曾原信／攝影 衛福部上午舉行新任部長交接典禮，現任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）出席，並由政委陳時中（中）擔任監交人，陳時中與石崇良握手致意。記者曾原信／攝影 衛福部上午舉行新任部長交接典禮，現任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）出席，並由政委陳時中（中）擔任監交人。記者曾原信／攝影

商品推薦