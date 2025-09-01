第2屆環評委員半數為續聘 任期至116年8月底

環境部今天公布第2屆環評委員名單，任期自即日起至116年8月底；14名民間委員中，有半數為前一屆續聘。

環境部公布環境影響評估審查委員會第2屆委員名單，這屆任期自114年9月1日至116年8月31日。

這屆環委包含元智大學機械工程學系教授江右君、中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺、雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授江鴻龍、成功大學環境工程學系教授吳義林、台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬、中國文化大學森林暨自然保育學系副教授林敏宜。

另外包含台灣大學環境工程學研究所教授侯嘉洪、中山大學環境工程研究所講座教授高志明、東海大學環境科學與工程學系教授張瓊芬、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授黃志彬、政治大學地政學系兼任教授劉小蘭、台灣大學地質科學系教授劉雅瑄、台灣海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴、台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟。

根據「環境部環境影響評估審查委員會組織規程」規定略以「全體委員任一性別比例不得少於1/3」；第2項規定「前項委員任期為2年；其中專家學者委員，續聘得連任1次，每次改聘席次不得少於該等委員人數1/2」。

比較第1屆及這屆民間環委，江康鈺、吳義林、侯嘉洪、張瓊芬、劉小蘭、劉雅瑄、黃志彬皆為續聘。

若再加上官派委員，包含環境部長彭啓明、環境部次長葉俊宏、內政部國土管理署副署長徐燕興、農業部參事戴玉燕、國家發展委員會參事林至美、海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜、行政院公共工程委員會參事陳韻石，合計男性委員12人、女性委員9人。

