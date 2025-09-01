朱立倫：中華民國政府領導對日抗戰不容扭曲
紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年，國民黨主席朱立倫今率副主席及中央黨務主管赴國民革命忠烈祠致敬。對於陸委會不斷示警，國人勿配合參與中共相關活動。朱立倫表示，抗戰是中華民國政府、國民黨所領導，這是很清楚的事實，相關兩岸訪問一定要遵守法律。
朱立倫說，今天特別向忠烈祠所有的先烈致敬，尤其是對抗戰期間犧牲奉獻的300多萬國軍將士表達最崇敬的敬意，他們捍衛了中華民國，守護了所有國人，大家應該永遠感念緬懷。前主席洪秀柱、副主席連勝文、夏立言、秘書長黃健庭及多位中央黨務主管、退伍軍人工作委員會幹部皆到場。
朱立倫表示，80年前中華民國政府、中華民國國軍浴血抗戰，一定要緬懷先烈，全國一起慶祝抗戰勝利，紀念這個偉大的日子。歷史不容扭曲，也不容遺忘，要正確的面對歷史，中華民國政府及國家領導人一定要有基本的態度，共同來紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。
朱立倫表示，大家要認清事實，抗戰是中華民國政府所領導，是中國國民黨所領導，是蔣中正委員長所領導，「中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是我們的政府，這是很清楚的」，歷史絕不容扭曲。
朱立倫在受訪時表示，兩岸相關訪問，一定要遵守政府相關已經通過的這些法律，在這個法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但只要從事過相關重要公職的，一定要遵守相關法律。
