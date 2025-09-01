推「代理人」參選國民黨主席？ 朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

國民黨主席10月18日投票。台中市長盧秀燕不參選，基層盼表態交棒的現任主席朱立倫回心轉意，更傳出朱可能會推代理人。朱立倫今天表示，2028是重返執政的關鍵時刻，還有兩周領表登記，全黨要團結一致，全力支持眾望所歸的人選。

朱立倫今上午赴忠烈祠紀念抗戰勝利暨台灣光復八十周年。

他在受訪時表示，國民黨好不容易挺過7月26日、8月23日罷免投票，全黨團結一致，現在士氣大振。國民黨面對的是2026年九合一選舉的挑戰，這個挑戰在14個月之後即將來臨，接下來是2028年總統副總統及立委選舉，對於國民黨重返執政這是非常關鍵的時刻，所以我才一再呼籲全黨要團結一致，對於眾望所歸的人選，大家要全力的支持。

朱立倫說，希望2028年大家團結一致，在眾望所歸的人帶領之下，最後能重返執政，這是國民黨最重要的目標，也是他一再努力的。從今天起還有兩個禮拜才面對領表登記，大家持續努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁明年一月將卸任總召職務，媒體詢問，黨內有無可能修改「連選得連任一次」的內規解除限制？朱立倫說，他從來沒有聽過，沒有討論過，也沒有人提過。

