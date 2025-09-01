賴總統任命鄭俊昇出任府副秘 李問、趙怡翔接國安會副秘

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府副秘書長由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧1日表示，賴清德總統任命鄭俊昇出任總統府副秘書長，另為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴總統特聘原國安會副秘書長徐斯儉及劉得金出任諮詢委員，北市議員趙怡翔、原總統府發言人李問接任國安會副秘書長職務。人事任命即日起生效。

郭雅慧表示，鄭俊昇過去曾擔任民主進步黨中央黨部民調中心主任，及前總統蔡英文辦公室秘書，專精民意調查，及嫻熟公共政策、政府政務推動。賴總統盼借重鄭的專業，襄助於國政工作推動，掌握民意脈動，及理解我國公民及社會之所需，據此推動各項有感施政，以回應人民對於政府之期盼。

徐斯儉為現任國安會副秘書長，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，學術及實務歷練完整，嫻熟外交、兩岸政治等事務。

劉得金為現任國安會副秘書長，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，經歷豐厚，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。

郭雅慧說，上述兩位諮詢委員過去數年襄贊蔡英文前總統、賴總統辦理相關國安事務成果卓著，深獲肯定。

趙怡翔為現任台北市議員，畢業於加拿大約克大學政治系，並於英國倫敦大學伯貝克學院取得國際經濟法碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，並曾於總統府、國家安全會議及外交部歷練服務，長期參與外交及國際政治事務，實務經驗豐富。

李問為現任總統府發言人，畢業於台灣大學人類學系，並赴美國芝加哥大學取得社會科學碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、民進黨連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，並曾任職於國家安全會議及遠景基金會，長年關注安全戰略及國際溝通等事務。

郭雅慧表示，賴總統盼借重兩位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與兩位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能。賴總統並期勉全體國安團隊成員戮力以赴，持續落實各項國安重點任務。

