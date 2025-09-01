影／龔明鑫上任經濟部長 回憶與賴清德解決「五缺」往事

行政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長，今天在經濟部舉行布達典禮，由政務委員馬永成將印信交給龔明鑫。

龔明鑫致詞時，特別拿出行政院長卓榮泰贈送的秘書長「畢業禮物」，「經濟優先、任重道遠」的字牌，並細數當年擔任經濟部次長與政務委員時，與當時的行政院長，賴清德總統一起解決「五缺」的往事。 行政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長，今天在經濟部舉行布達典禮，合照時特別拿出行政院長卓榮泰贈送的秘書長「畢業禮物」，「經濟優先、任重道遠」的字牌。記者胡經周／攝影 行政院秘書長龔明鑫（右）轉任經濟部長，今天在經濟部舉行布達典禮，由政務委員馬永成（左）將印信交給龔明鑫。記者胡經周／攝影

